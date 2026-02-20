¿“Palo” para su expareja? Karol Lucero lanzó indirecta tras comentado vestido de Fran Virgilio en Gala de Viña 2026 - Chilevisión

A solo minutos del paso de su ex pareja por la gala de Viña, el influencer apareció en sus historias de Instagram para dirigirse a sus seguidores.

Karol Lucero publicó un sorpresivo mensaje en su cuenta de Instagram a solo minutos de la comentada aparición de Fran Virgilio en la Gala de Viña.

"Sorry que no he podido subir cosas ni responder por andar sin señal... aquí caminando por el desierto altiplánico", expresó.

Actualmente, el influencer se encuentra de viaje en el desierto de Atacama, mientras que Virgilio, su expareja a quien le fue infiel tras casarse, llamó la atención por el "vestido de la venganza" con el que desfiló en la alfombra roja.

Lucero había pedido a sus seguidores dos horas antes que le dejaran preguntas y comentarios en su historia.

Sin embargo, la primera storie que comparte llevaba el mencionado texto.