FOTOS | ¡Inspirado en humedales! Princesa Alba se lució con vestido en la gala de Viña 2026 - Chilevisión

El diseño de la cantante estuvo a cargo de Diego Cajas, el chileno detrás del vestido de Lady Gaga en Super Bowl 2026.

Princesa Alba asistió este viernes a la gala del Festival de Viña del Mar 2026 con un traje inspirado en los humedales.

La cantante lució un vestido largo y ceñido en tonos negros translúcidos, con efecto marmolado en verdes oscuros que evocan texturas orgánicas, casi acuáticas.

El diseño estuvo a cargo de Diego Cajas, el destacado diseñador chileno que forma parte de Luar, taller neoyorkino que confeccionó el vestido de Lady Gaga en el Super Bowl 2026.

A través de Instagram, la exparticipante de Fiebre de Baile publicó una sesión de fotos que explica su apuesta en el evento viñamarino.

El vestido generó una ola de reacciones en la red social. "Reina del humedal", "qué propuesta más genial", "amo tu conciencia ambiental" y "la mejor", fueron parte de los comentarios.

Cabe mencionar que, por tercer año consecutivo, la artista rindió honor a Chile tras sus vestidos inspirados en un glaciar y como un digüeñe.

Mira las fotos acá: