Princesa Alba reveló que se accidentó antes de su aplaudida presentación en final en Fiebre de Baile - Chilevisión

La cantante confesó que, pese al accidente, todo lo vivido valió la pena por presentarse en el Movistar Arena.

Princesa Alba fue una de las favoritas en la final de Fiebre de Baile, sin embargo, la artista no salió ilesa de sus épicas presentaciones en el Movistar Arena.

En conversación con Chilevisión, la cantante reveló que, previo a hacer la coreografía en grupo, durante un ensayo, sufrió un accidente que la dejó incluso sangrando.

El accidente de Princesa Alba en final de FDB

Emocionada por su participación, tras bajarse del escenario en su primer baile, Trinidad Riveros confesó que se cayó momentos antes de salir en escena.

"La verdad es que me sentí superfeliz con la presentación que hicimos", partió diciendo la joven, para luego agregar que no estuvo libre de errores.

"En el ensayo sufrí una caída, me caí de poto. Bueno, yo no soy cheerleader, pero tratamos de meter esas cosas para que hubiera altura y en una pirueta me caí de cabeza y no me rompí la nariz, pero me empezó a salir sangre", confesó.

Pese a esto, la artista siguió adelante e indicó que "valió toda la pena" haberse presentado. "Me siento invencible ahora. Creo que cualquier escenario lo voy a dominar super bien"