Calor extremo por dos días: Estas son las 3 regiones que se verán afectadas este fin de semana - Chilevisión

El pronóstico del tiempo incluye jornadas de hasta 36° en el norte y el centro del país.

El sitio web de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció una alerta por Altas Temperaturas para tres regiones del país, en donde los termómetros podrían incluso llegar a los 36°.

De acuerdo con el anuncio, a contar de la tarde de este viernes 6 de febrero se haría presente el calor y >duraría hasta la noche del día sábado 7.

Regiones afectadas por altas temperaturas

Región de Coquimbo día viernes 6

Litoral: 24°-26°

24°-26° Cordillera Costa: 30°-32°

30°-32° Precordillera y valles precordilleranos: 32°-34°

Región de Coquimbo día sábado 7

Precordillera y valles precordilleranos: 32°-34°

Región de Valparaíso día viernes 6

Litoral: 25°-27°

25°-27° Cordillera Costa: 32°-34°

Región de Valparaíso día sábado 7

Precordillera y valles precordilleranos: 34°-36°

Región Metropolitana día viernes 6

Cordillera Costa: 31°-33°

31°-33° Valle: 32°-34°

32°-34° Cordillera: 32°-34°

Región Metropolitana día sábado 7