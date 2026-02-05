Calor extremo por dos días: Estas son las 3 regiones que se verán afectadas este fin de semana - Chilevisión

El pronóstico del tiempo incluye jornadas de hasta 36° en el norte y el centro del país.
El sitio web de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció una alerta por Altas Temperaturas para tres regiones del país, en donde los termómetros podrían incluso llegar a los 36°.
De acuerdo con el anuncio, a contar de la tarde de este viernes 6 de febrero se haría presente el calor y >duraría hasta la noche del día sábado 7.
Región de Coquimbo día viernes 6
Región de Coquimbo día sábado 7
Región de Valparaíso día viernes 6
Región de Valparaíso día sábado 7
Región Metropolitana día viernes 6
Región Metropolitana día sábado 7