Estos son todos los ganadores de las temporadas de Fiebre de Baile: Skar Labra se suma a la lista - Chilevisión

Conoce el listado de todos y todas las campeonas del las 8 entregas del estelar de baile de Chilevisión.

La temporada 2025 de Fiebre de Baile llegó a su final y ya se definió a la gran ganadora de esta edición. Para despedir esta etapa, recordemos a todas las y los campeones del estelar de Chilevisión a lo largo de su historia.

Este martes se llevó a cabo la esperada final del programa en el Movistar Arena donde Princesa Alba, Skarleth Labra, Gabriel Urzúa, Faloon Larraguibel, Cata Days y Camila Andrade compitieron por llevarse el premio mayor de Fiebre de Baile.

Los ganadores anteriores y la nueva campeona

Temporada 1: La ganadora de la primera edición de Fiebre de Baile fue la modelo Maura Rivera.

Temporada 2: Luego Janis Pope obtuvo la victoria en la temporada 2 gracias a un 48% de los votos del público.

: En el primer especial, cuya duración fue de dos capítulos, logró ser el vencedor de aquella mini temporada. Temporada 3: En esta tercera entrega del año 2010, Rodrigo Díaz volvió a triunfar al conseguir el 65% de los votos.

Especial II: El segundo especial de Fiebre de Baile tuvo como a vencedora a la bailarina Francini Amaral, quien se lució en el AquaDance.

Temporada 4: En esta oportunidad Fabricio Vasconcellos tuvo el honor de ser el ganador del estelar.

Temporada 5: En la temporada del 2012 Pamela Díaz se quedó con el primer lugar.