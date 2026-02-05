Estos son todos los ganadores de las temporadas de Fiebre de Baile: Skar Labra se suma a la lista - Chilevisión

Conoce el listado de todos y todas las campeonas del las 8 entregas del estelar de baile de Chilevisión.
La temporada 2025 de Fiebre de Baile llegó a su final y ya se definió a la gran ganadora de esta edición. Para despedir esta etapa, recordemos a todas las y los campeones del estelar de Chilevisión a lo largo de su historia.
Este martes se llevó a cabo la esperada final del programa en el Movistar Arena donde Princesa Alba, Skarleth Labra, Gabriel Urzúa, Faloon Larraguibel, Cata Days y Camila Andrade compitieron por llevarse el premio mayor de Fiebre de Baile.
Los ganadores anteriores y la nueva campeona
- Temporada 1: La ganadora de la primera edición de Fiebre de Baile fue la modelo Maura Rivera.
- Temporada 2: Luego Janis Pope obtuvo la victoria en la temporada 2 gracias a un 48% de los votos del público.
- Especial I: En el primer especial, cuya duración fue de dos capítulos, Rodrigo Díaz logró ser el vencedor de aquella mini temporada.
- Temporada 3: En esta tercera entrega del año 2010, Rodrigo Díaz volvió a triunfar al conseguir el 65% de los votos.
- Especial II: El segundo especial de Fiebre de Baile tuvo como a vencedora a la bailarina Francini Amaral, quien se lució en el AquaDance.
- Temporada 4: En esta oportunidad Fabricio Vasconcellos tuvo el honor de ser el ganador del estelar.
- Temporada 5: En la temporada del 2012 Pamela Díaz se quedó con el primer lugar.
- Temporada 2025: En esta sexta edición que terminó recientemente, Skarleth Labra se coronó como ganadora con un 43% de los votos, donde conquistó al público con sus presentaciones al ritmo de FE!N de Travis Scott y Hope de NF.