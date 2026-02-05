 "Es mi favorito": Laura Pausini llenó de elogios a exchico Amango tras versionar uno de sus clásicos - Chilevisión
Minuto a minuto
Ejército y PDI encuentran cuerpo en río biobío y podría corresponder a adulto mayor desaparecido El desgarrador mensaje de madre de chileno detenido por el ICE: “Lo esperé todo el día...” En pleno verano: Autoridades prohíben el baño de mar en playas de Concón y Algarrobo por fragata portuguesa ¿Qué es un shock anafiláctico? El problema médico que tiene internada a la exprimera dama Marta Larraechea Pdte. Boric cancela gira en el extremo sur y adelanta regreso 24 horas antes de lo previsto
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/02/2026 12:49

"Es mi favorito": Laura Pausini llenó de elogios a exchico Amango tras versionar uno de sus clásicos

La cantante italiana no pudo contener su emoción al escuchar la voz del chileno Kevin Vásquez. A través de redes sociales, ya lo postulan como telonero para sus conciertos en Chile.

Publicado por CHV Noticias

Laura Pausini reaccionó a la versión de uno de sus clásicos en la voz del cantante chileno Kevin Vásquez, recordado exintegrante de Amango.

En diálogo con la revista Marie Claire, la italiana analizó una serie de covers realizados por artistas de distintas partes del mundo.

Laura Pausini reaccionó a voz de Kevin Vásquez

Si bien a todos les entregó comentarios positivos, no pudo contener su emoción al escuchar la interpretación de Vásquez al tema En Cambio No.

"Me encanta escuchar la voz de un hombre sobre este tema, tiene algo ronquito que me gusta", partió diciendo Pausini.

La reconocida artista admitió que ya había escuchado anteriormente a Kevin, conocido como Kevz. "Él está haciendo cosas suyas, es bien interesante", señaló.

Luego, destacó la técnica vocal del músico nacional. "De todos, él es mi favorito simplemente por el hecho de que hace cosas vocales diferentes de las mías", afirmó.

"Creo que cuando se hace un cover hay una línea sutil entre hacer el homenaje sin cambiar demasiado, pero al mismo tiempo ponerle tu toque", cerró.

Vásquez reaccionó a los dichos de Pausini en un video viralizado en redes sociales. "Omg Laura cómo te amo, literal me enseñaste a cantar!!! Qué hermoso esto", escribió.

Seguidores de Kevz, incluso, pidieron que fuera telonero de los próximos conciertos de la cantante italiana en Chile, agendados para el 15 y 16 de abril en Movistar Arena.

Cabe mencionar que Kevin Vásquez suma millones de visualizaciones en YouTube gracias a sus covers de diferentes canciones.

Cristian Castro, Laura Pausini, Shakira, Alejandro Sanz y Bruno Mars son algunos artistas a los que ha homenajeado.

Escucha la versión acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Marzo 2026: Esto debes hacer para obtenerlo en febrero y recibir el monto duplicado

Lo último

Lo más visto

Cony Capelli reaccionó al triunfo de Skar Labra en Fiebre de Baile: Desató ola de comentarios

A través de Instagram, la ganadora de Gran Hermano felicitó a la influencer tras obtener el primer lugar del programa.

05/02/2026

Familia de Marta Larraechea habla por primera vez tras ser internada: Actualizaron su estado de salud

Los hijos de la esposa del expresidente Eduardo Frei entregaron una actualización sobre el estado de su madre, quien permanece internada en la Clínica Alemana producto de un shock anafiláctico severo a raíz de una picadura de abeja.

05/02/2026

El inesperado gesto de Raquel Argandoña a Naya Fácil en Fiebre de Baile: Desató fuerte reacción del público

La presidenta del jurado pidió un momento en plena final de la competencia de baile en el Movistar Arena para reconocer el trabajo de la influencer a nivel nacional.

05/02/2026

Skarleth Labra arrasó: Estos fueron todos los porcentajes de la final de Fiebre de Baile

Princesa Alba, Gabriel Urzúa y Faloon Larraguibel también avanzaron a la instancia final y quedaron en el podio repartiéndose los votos del público.

05/02/2026