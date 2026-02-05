"Es mi favorito": Laura Pausini llenó de elogios a exchico Amango tras versionar uno de sus clásicos - Chilevisión

La cantante italiana no pudo contener su emoción al escuchar la voz del chileno Kevin Vásquez. A través de redes sociales, ya lo postulan como telonero para sus conciertos en Chile.

Laura Pausini reaccionó a la versión de uno de sus clásicos en la voz del cantante chileno Kevin Vásquez, recordado exintegrante de Amango.

En diálogo con la revista Marie Claire, la italiana analizó una serie de covers realizados por artistas de distintas partes del mundo.

Laura Pausini reaccionó a voz de Kevin Vásquez

Si bien a todos les entregó comentarios positivos, no pudo contener su emoción al escuchar la interpretación de Vásquez al tema En Cambio No.

"Me encanta escuchar la voz de un hombre sobre este tema, tiene algo ronquito que me gusta", partió diciendo Pausini.

La reconocida artista admitió que ya había escuchado anteriormente a Kevin, conocido como Kevz. "Él está haciendo cosas suyas, es bien interesante", señaló.

Luego, destacó la técnica vocal del músico nacional. "De todos, él es mi favorito simplemente por el hecho de que hace cosas vocales diferentes de las mías", afirmó.

"Creo que cuando se hace un cover hay una línea sutil entre hacer el homenaje sin cambiar demasiado, pero al mismo tiempo ponerle tu toque", cerró.

Vásquez reaccionó a los dichos de Pausini en un video viralizado en redes sociales. "Omg Laura cómo te amo, literal me enseñaste a cantar!!! Qué hermoso esto", escribió.

Seguidores de Kevz, incluso, pidieron que fuera telonero de los próximos conciertos de la cantante italiana en Chile, agendados para el 15 y 16 de abril en Movistar Arena.

Cabe mencionar que Kevin Vásquez suma millones de visualizaciones en YouTube gracias a sus covers de diferentes canciones.

Cristian Castro, Laura Pausini, Shakira, Alejandro Sanz y Bruno Mars son algunos artistas a los que ha homenajeado.

Escucha la versión acá: