Camila Vallejo defiende candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: “Nos debiese llenar de orgullo” - Chilevisión

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En un punto de prensa fue consultada por su opinión respecto a las críticas de la oposición.

La ministra primero justificó que fue una decisión de público conocimiento, informada por el presidente Gabriel Boric en 2025, y que "no está condicionada a escenarios futuros".

"Se fue gestando meses antes. En el primer año del trabajo de Cancillería en sus bilaterales, ya era una pregunta recurrente de los otros países, si Chile postularía a Michelle Bachelet como una carta a liderar las Naciones Unidas", comentó.

Además, sostuvo que aspectos de materia diplomática van más allá de los gobiernos de turno: "No es una candidatura que pueda pensarse dependiendo de los ciclos electorales, porque trasciende la contingencia de la política nacional", agregó.

"Es una política de Estado tan relevante, porque es la primera candidatura en nuestro país al organismo más importante del multilateralismo. No se gestó de la noche a la mañana", defendió Vallejo.

Junto a esto, se refirió a Michelle Bachelet: "Nos debiese llenar de orgullo. Es una mujer chilena con impecables credenciales en la defensa y promoción del derecho internacional humanitario, de los derechos de las mujeres y la lucha contra la crisis climática".

La vocera también destacó la trayectoria de la expresidenta en la política nacional: "Pionera en el Sistema Nacional de Cuidados, en materia previsonal con el Pilar Solidario, lo que luego derivó en la PGU y la Reforma de Pensiones".