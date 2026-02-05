 Camila Vallejo defiende candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: “Nos debiese llenar de orgullo” - Chilevisión
Minuto a minuto
Impactante registro: Madre sufre violenta encerrona afuera de jardín infantil en Maipú “Vieja tóxica”: El ácido intercambio entre Carmen Hertz y Claudio Crespo Ejército y PDI encuentran cuerpo en río biobío y podría corresponder a adulto mayor desaparecido El desgarrador mensaje de madre de chileno detenido por el ICE: “Lo esperé todo el día...” En pleno verano: Autoridades prohíben el baño de mar en playas de Concón y Algarrobo por fragata portuguesa
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
05/02/2026 14:30

Camila Vallejo defiende candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: “Nos debiese llenar de orgullo”

La Ministra se refirió a las críticas de la oposición que ha recibido esta decisión de Estado. "No depende de los ciclos electorales, porque trasciende la contingencia de la política nacional", sostuvo.

Publicado por Catalina Vargas

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En un punto de prensa fue consultada por su opinión respecto a las críticas de la oposición.

La ministra primero justificó que fue una decisión de público conocimiento, informada por el presidente Gabriel Boric en 2025, y que "no está condicionada a escenarios futuros".

"Se fue gestando meses antes. En el primer año del trabajo de Cancillería en sus bilaterales, ya era una pregunta recurrente de los otros países, si Chile postularía a Michelle Bachelet como una carta a liderar las Naciones Unidas", comentó.

Además, sostuvo que aspectos de materia diplomática van más allá de los gobiernos de turno: "No es una candidatura que pueda pensarse dependiendo de los ciclos electorales, porque trasciende la contingencia de la política nacional", agregó.

"Es una política de Estado tan relevante, porque es la primera candidatura en nuestro país al organismo más importante del multilateralismo. No se gestó de la noche a la mañana", defendió Vallejo.

Junto a esto, se refirió a Michelle Bachelet: "Nos debiese llenar de orgullo. Es una mujer chilena con impecables credenciales en la defensa y promoción del derecho internacional humanitario, de los derechos de las mujeres y la lucha contra la crisis climática".

La vocera también destacó la trayectoria de la expresidenta en la política nacional: "Pionera en el Sistema Nacional de Cuidados, en materia previsonal con el Pilar Solidario, lo que luego derivó en la PGU y la Reforma de Pensiones".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Marzo 2026: Esto debes hacer para obtenerlo en febrero y recibir el monto duplicado

Lo último

Lo más visto

Cony Capelli reaccionó al triunfo de Skar Labra en Fiebre de Baile: Desató ola de comentarios

A través de Instagram, la ganadora de Gran Hermano felicitó a la influencer tras obtener el primer lugar del programa.

05/02/2026

Familia de Marta Larraechea habla por primera vez tras ser internada: Actualizaron su estado de salud

Los hijos de la esposa del expresidente Eduardo Frei entregaron una actualización sobre el estado de su madre, quien permanece internada en la Clínica Alemana producto de un shock anafiláctico severo a raíz de una picadura de abeja.

05/02/2026

El inesperado gesto de Raquel Argandoña a Naya Fácil en Fiebre de Baile: Desató fuerte reacción del público

La presidenta del jurado pidió un momento en plena final de la competencia de baile en el Movistar Arena para reconocer el trabajo de la influencer a nivel nacional.

05/02/2026

Skarleth Labra arrasó: Estos fueron todos los porcentajes de la final de Fiebre de Baile

Princesa Alba, Gabriel Urzúa y Faloon Larraguibel también avanzaron a la instancia final y quedaron en el podio repartiéndose los votos del público.

05/02/2026
Publicidad