“Irresponsable”: Camila Vallejo acusó a la UDI de “bloquear” ley de Sala Cuna Universal - Chilevisión

La vocera de gobierno, Camila Vallejo, junto a su par de Trabajo, Giorgio Boccardo, cuestionaron este miércoles a la oposición por poner "trabas" al proyecto Sala Cuna Universal, luego de que no fuera convocada la sesión de la Comisión de Eduación del Senado, donde se proyectaba su discusión.

Las críticas van directamente al presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sanhueza (UDI), por no convocar a la instacia nicitiva que ya contaba con la aprobación de la Comisión del Trabajo.

Camila Vallejo y Giorgio Boccardo contra la oposición

La titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) calificó de "irresponsable" al partido de la oposición: "La UDI acaba de bloquear la posibilidad de que las salas cuna funcionen como mecanismo de mayor inserción laboral para mujeres".

"La política tiene que servir para alcanzar acuerdos y materializarlos", añadió la ministra.

En la misma línea enfatizó que el proyecto que buscareducir la brecha laboral, garantizando el derecho a sala cuna para los hijos de trabajadores, sin importar el tamaño de la empresa, ya había llegado a un acuerdo "transversal".

Por su parte, Boccardo señaló que durante la trayectoria de este proyecto habían logrado terminar con el copago de las empresas para reducir costos laborales y que las salas cuna tuvieran un roconocimiento del ministerio.

La respuesta de la UDI

Desde la UDI el senador Sanhueza acusó demoras de parte del Ejecutivo en definiciones y también una SUPUESTA falta de diálogo entre ambas partes.

"Las propuestas del Gobierno llegaron tardíamente, sin margen para evaluar las respuestas con la responsabilidad que exige una política pública de esta envergadura", expresó Sanhueza.

Además criticó el diseño financiero de la propuesta, advirtiendo posibles problemas en la oferta de salas cuna y el gasto fiscal actual.

"El proyecto en el fondo crea un derecho universal, financiado con una cotización fija y con garantía fiscal automática, sin que exista un estudio que acredite la sustentabilidad financiera del sistema tema", argumentó.