¿Qué es un shock anafiláctico? El problema médico que tiene internada a la exprimera dama Marta Larraechea - Chilevisión

Este miércoles, la exprimera dama Marta Larraechea tuvo que ser internada debido a un complejo cuadro de salud.

En primera instancia, la pareja del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle concurrió a un recinto de atención primaria en San Antonio, antes de ser derivada al hospital de la comuna y finalmente trasladada en helicóptero a Santiago.

Al llegar a la capital, fue internada y, con el pasar de las horas, se confirmó que la causa tras el problema médico fue un shock anafiláctico provocado por la picadura de una abeja.

Qué es un shock anafiláctico, el problema de salud que mantiene internada a la exprimera dama Marta Larraechea

De acuerdo a la Clínica Alemana, el recinto donde hoy está internada Marta Larraechea, el shock anafiláctico es una "respuesta a la alergia producida por insectos, medicamentos o alimentos".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Es producida por la "liberación sistemática súbita de medidores celulares por una reacción gatillada por la inmunoglobulina E (IgE)", una glicoproteína que conforma los anticuerpos y defensas del organismo, pero que en personas muy sensibles puede provocar una reacción exagerada.

Una vez que el cuerpo entra en contacto con un alérgeno, la respuesta se dispara y, en pocos minutos, desata una serie de síntomas.

En casos más leves, genera reacciones cutáneas, pero en cuadros más severos puede llegar a provocar vómitos y dificultades para respirar, derivadas de la inflamación de las vías respiratorias.

En el caso de Marta Larraechea, la exprimera dama se encuentra bajo observación especializada y a la espera de la respuesta del tratamiento farmacológico.