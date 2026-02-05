SOAP 2026: Estos son los lugares más baratos para comprarlo y renovar el Permiso de Circulación - Chilevisión

Ya sea que tengas un auto, camioneta o moto, revisa a continuación dónde encontrar más barata la póliza de seguro contra accidentes.

Desde el pasado 1 de febrero está disponible el Permiso de Circulación 2026, trámite obligatorio que deben obtener todos quienes se trasladen en un vehículo en Chile.

Sin embargo, para obtener el documento, uno de los requisitos es adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), el cual puede tener un valor que varía en más de un 50% según donde lo contrates.

Es por esto que a continuación te detallamos las 5 empresas que venden más barata esta póliza, ya sea que tengas un auto, camioneta o motocicleta, según lo indica el sitio web ComparaOnline.

Lugares más económicos para comprar el SOAP 2026

Auto, Station y Jeep

Southbridge : $5.760

: $5.760 HDI Seguros : $5.890

: $5.890 Santander : $5.990

: $5.990 Banco Estado : $5.990

: $5.990 Seguros Falabella: $6.490

Moto

HDI Seguros : $37.890

: $37.890 Banco Estado : $38.150

: $38.150 Southbridge : $40.660

: $40.660 Santander : $41.900

: $41.900 Fundación Las Rosas: $42.160

Camioneta y furgoneta