Permiso de circulación 2026: Calcula cuánto debes pagar por tu vehículo - Chilevisión

Conoce cuál será el monto exacto del permiso de circulación 2026 que deberás pagar según la tasación de tu medio de transporte.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) ya hizo pública la nómida de tasación fiscal vigente para 2026 de vehículos livianos y pesados, que define cuál será el monto a pagar del permiso de circulación.

Dicho permiso se debe pagar al municipio que lo otorga, en caso de no hacerlo, puedes quedar como moroso/a y exponerte a multas e intereses extra.

¿Cómo saber el valor exacto?

Para conocer el detalle de cuánto debes pagar en el permiso circulación 2026, debes ingresar los detalles de tu vehículo a la página del SII, donde tendrás que especificar la categoría de éste.

Las características se dividen en tres y son: Liviano, moto y pesado. Luego de seleccionar la opción que represente a tu medio de transporte, pasarás a otro filtro de búsqueda.

En esta parte tendrás que ingresar los datos de tu vehículo los cuales son:

Tipo de vehículo.

Marca.

Modelo.

Versión

Año de fabricación.

Luego de ingresar esos datos se desplegará la información exacta de la tasación fiscal del vehículo y el valor del permiso.

¿Cuánto debes pagar por el permiso de circulación?

Para este año los valores parten desde los $34.876, que es el monto mínimo para vehículos livianos, es decir, automóviles, camionetas, furgones y motos (esto varía según la tasación fiscal).

Los vehículos que sí pagarán ese monto serán los los autos con más años de antigüedad y con una tasación fiscal inferior a $3.487.600.

Para el resto de los casos, el precio a pagar dependerá del valor corriente asignado por el SII.