“Es una posibilidad”: Expareja de conocido rostro televisivo recibió propuesta para ser candidata a reina de Viña 2026 - Chilevisión

Kelly Montaño (28) es modelo y mantuvo una relación con Alberto "Tatón" Púrpura (69) durante más de 6 años.

Este martes, se dio a conocer que la modelo colombiana Kelly Montaño recibió una invitación de un canal de televisión para convertirse en una de las candidatas a reina del Festival de Viña del Mar 2026.

La información fue confirmada por Montaño, quien, además de modelo, es la expareja de Alberto "Tatón" Púrpura y, aunque actualmente no vive en Chile, aseguró que está considerando la idea.

¿Kelly Montaño será una de las candidatas a reina de Viña 2026?

En conversación con FMDOS, Montaño aseguró: "Ser reina de Viña sería un lindo desafío, pero más allá de un título, para mí lo importante es representar con autenticidad y respeto".

En esa misma línea, agregó: "Sabes que en algún momento se habló de un canal para presentarme como candidata… amo este mundo, así que probablemente es una posibilidad", sin entregar detalles de qué canal fue el que hizo el ofrecimiento.

Kelly Montaño es una modelo colombiana de 28 años que mantuvo una relación amorosa con "Tatón" (69) durante más de seis años hasta 2024. Tenían una diferencia etaria de 41 años, la cual terminó luego de que la modelo acusara a Púrpura de no apoyarla en sus proyectos profesionales.

Finalmente, Montaño tuvo un programa llamado "En Boga" durante un tiempo, enfocado en el modelaje, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a figuras como Tonka Tomicic, Roberto Cox y "La Zapallito Italiano", entre otros.