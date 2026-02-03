De Bombo Fica a Lady Garfia: Todos los humoristas que estarán en el Festival de Comedia de Chilevisión - Chilevisión

Para despedir el verano el canal apuesta por un entretenido panorama con una amplia parrilla de conocidos humoristas nacionales.

Chilevisión ha preparado un evento lleno de risas para cerrar con broche de oro la temporada estival con una transmisión única que contará con reconocidos nombres del humor nacional para su Festival de Comedia.

Se trata de un espacio televisado en vivo y en directo que será emitido en seis días en horario prime. Hasta el momeno hay 16 exponentes de la comedia confirmados.

¿Quiénes son los humoristas?

En esta nueva experiencia, Chilevisión reunió a profesionales del humor con trayectoria que prometen brindar un show de alto nivel.

Los confirmados hasta ahora son:

Bombo Fica.

Dino Gordillo.

Mauro Palma.

Rodrigo González.

Claudio Michaux.

Coronel Valverde.

Atletas de la risa.

Rossy Rossy.

Nico Pontigo.

Gaby del Río.

Bodoque.

Señor Kampos.

Lady Garfia.

Gon Trujillo.

Joche Vidal.

Lis la cubana.

Muy pronto se sumarán más nombres a este festival.

¿Cuándo se emitirá el festival?

Los días de transmisión serán el sábado 21 de febrero, domingo 22, lunes 23, viernes 27, sábado 28 y finalizará el domingo 1 de marzo.

¿Cómo ver el Festival de Comedia?

Este evento podrá ser visto a través de las pantallas de Chilevisión por señal abierta.

Junto a esto, también podrás verlo de manera online por la señal online de Chilevisión y la aplicación MiCHV.