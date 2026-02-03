 De Bombo Fica a Lady Garfia: Todos los humoristas que estarán en el Festival de Comedia de Chilevisión - Chilevisión
Minuto a minuto
Metro de Santiago informa cierre de seis estaciones de Línea 3 Rechazan prisión preventiva para Alberto Larraín y resto de imputados por Caso ProCultura Anuncian importantes cambios en el Servicio Militar a partir de este 2026 Se lanzaban carbón encendido al cuerpo: Video muestra a brigadistas de Conaf jugando con brasas en el Maule Impacto por desaparición de excarabinero desde hogar de ancianos: Familia denuncia negligencia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/02/2026 16:54

De Bombo Fica a Lady Garfia: Todos los humoristas que estarán en el Festival de Comedia de Chilevisión

Para despedir el verano el canal apuesta por un entretenido panorama con una amplia parrilla de conocidos humoristas nacionales.

Publicado por Lisette Pérez

Chilevisión ha preparado un evento lleno de risas para cerrar con broche de oro la temporada estival con una transmisión única que contará con reconocidos nombres del humor nacional para su Festival de Comedia.

Se trata de un espacio televisado en vivo y en directo que será emitido en seis días en horario prime. Hasta el momeno hay 16 exponentes de la comedia confirmados.

¿Quiénes son los humoristas?

En esta nueva experiencia, Chilevisión reunió a profesionales del humor con trayectoria que prometen brindar un show de alto nivel.

Los confirmados hasta ahora son:

  • Bombo Fica.
  • Dino Gordillo.
  • Mauro Palma.
  • Rodrigo González.
  • Claudio Michaux.
  • Coronel Valverde.
  • Atletas de la risa.
  • Rossy Rossy.
  • Nico Pontigo.
  • Gaby del Río.
  • Bodoque.
  • Señor Kampos.
  • Lady Garfia.
  • Gon Trujillo.
  • Joche Vidal.

  • Lis la cubana.

Muy pronto se sumarán más nombres a este festival.

¿Cuándo se emitirá el festival?

Los días de transmisión serán el sábado 21 de febrero, domingo 22, lunes 23, viernes 27, sábado 28 y finalizará el domingo 1 de marzo.

¿Cómo ver el Festival de Comedia?

Este evento podrá ser visto a través de las pantallas de Chilevisión por señal abierta.

Junto a esto, también podrás verlo de manera online por la señal online de Chilevisión y la aplicación MiCHV.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos, subsidios y becas en febrero 2026: Revisa el calendario de pagos, trámites y postulaciones

Lo último

Lo más visto

Rechazan prisión preventiva para Alberto Larraín y resto de imputados por Caso ProCultura

Todos los acusados quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional, ya que el juez Patricio Álvarez consideró que no se habían acreditado los delitos.

03/02/2026

Se lanzaban carbón encendido al cuerpo: Video muestra a brigadistas de Conaf jugando con brasas en el Maule

Desde la Corporación Nacional Forestal rechazaron lo sucedido y decidieron desvincular a los funcionarios.

03/02/2026

Por varias horas: Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

Las comunas afectadas son Conchalí, Independencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago y San Ramón. 

03/02/2026

“Me despido con una…”: El emotivo mensaje del bailarín de Cony Capelli tras dejar Fiebre de Baile

Durante la mañana de este martes, David Sáez utilizó sus redes sociales para entregar unas palabras a sus seguidores luego de terminar su participación en el programa de baile de Chilevisión.

03/02/2026