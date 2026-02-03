 Advierten corte de agua en tres comunas de la región Metropolitana en las próximas horas - Chilevisión
03/02/2026 18:12

Advierten corte de agua en tres comunas de la región Metropolitana en las próximas horas

Estas interrupciones del suministro corresponden a trabajos programados por Aguas Andinas y en esta oportunidad afectará a tres comunas.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre cortes en distintos sectores de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, las suspensiones son por trabajos programados. 

De igual forma, indicaron que las comunas afectadas son: Lo Barnechea, Cerro Navia y Macul. 

Anuncian corte de agua para comunas de la región Metropolitana

  • Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del martes 3 de febrero hasta las 06:00 del miércoles 4. 

  • Cerro Navia: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del miércoles 4 de febrero. 

  • Macul: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles 4 de febrero. 

