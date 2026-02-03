Advierten corte de agua en tres comunas de la región Metropolitana en las próximas horas - Chilevisión

Estas interrupciones del suministro corresponden a trabajos programados por Aguas Andinas y en esta oportunidad afectará a tres comunas.
Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre cortes en distintos sectores de Santiago.
De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, las suspensiones son por trabajos programados.
De igual forma, indicaron que las comunas afectadas son: Lo Barnechea, Cerro Navia y Macul.
Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del martes 3 de febrero hasta las 06:00 del miércoles 4.