Ofrecía servicios en zonas afectadas por incendio: Hombre se hacía pasar por veterinario en el Biobío - Chilevisión

03/02/2026 14:15

Ofrecía servicios en zonas afectadas por incendio: Hombre se hacía pasar por veterinario en el Biobío

Un hombre fue detenido luego de que personal policial descubriera que ofrecía prestaciones veterinarias en sin contar con el título profesional de médico veterinario.

Publicado por CHV Noticias

Durante las últimas horas, un hombre fue detenido tras hacerse pasar por veterinario en Punta de Parra, una de las localidades afectadas por los incendios forestales en la Región del Biobío

El procedimiento se originó luego de que personal policial en terreno alertara de la presencia de un sujeto que ofrecía prestaciones veterinarias en el contexto de la emergencia que rige en la zona. 

Tras su detención, el hombre reconoció que no poseía el título de médico veterinario, y argumentó sus prestaciones señalando que había cursado hasta tercer año de estudios universitarios, sin haber completado la carrera. 

Detienen a hombre que se hacía pasar por veterinario 

Luego de ser descubierto, el sujeto accedió voluntariamente a que personal policial ingresara a un inmueble donde se encontraron insumos médicos para animales y elementos utilizados para las atenciones que realizaba.

Horas después se tomó conocimiento de que mantenía dos órdenes de detención vigentes, correspondientes a los delitos de conducción sin licencia debida y usurpación de nombre, emanadas desde tribunales de la región de Valparaíso.

El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público para el respectivo control de detención y las acciones judiciales correspondientes.

