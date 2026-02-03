“Nosotros decidimos...”: Bailarín de Cony Capelli responde tras abrupta salida de Fiebre de Baile - Chilevisión

En el más reciente capítulo del VAR-After del baile, el bailarín y coreógrafo David Sáez contó las razones y el cómo se entero de la salida de su compañera del programa de baile de Chilevisión.

El bailarín que acompañó a Cony Capelli en la primera temporada de Fiebre de Baile, David Sáez, salió al paso de los rumores por una supuesta pelea haya sido la causa de la repentina salida de la ex Gran Hermano del programa.

Esto, luego que surgieran especulaciones en redes sociales y diversos portales de farándula que apuntaron contra el coreógrafo por, supuestamente, ser el culpable de la renuncia.

Sobre esto le preguntó anoche directamente un panelista de El VAR-After del baile, pues mediante una conversación por celular le consultó sobre los motivos de su compañera para dejar el espacio.

En el mensaje que el comunicador leyó en pantalla reveló los entretelones de la decisión de Capelli, sin mencionar peleas o algún conflicto que se haya desatado entre ambos.

"Nosotros como equipo decidimos darle el espacio", comenzó diciendo. "Desde hace unos días (Cony) no lo estaba pasando bien por todo lo que tuvo que pasar", sinceró en el espacio.

"Por lo mismo, desde mi lugar, solo dedicí apoyarla y entenderla en la decisión que ella tomara", reconoció descartando así un altercado. "

'¿Se enteraron el finde (de la renuncia)?", le volvieron a preguntar, a lo que Sáez contestó: "Nos enteramos hoy como todos ustedes".

