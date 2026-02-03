Cony Capelli reaparece en redes sociales tras renunciar a Fiebre de Baile a días de la gran final - Chilevisión

La exparticipante del programa estelar de Chilevisión se manifestó tras su salida y causó reacciones entre los usuarios.

Cony Capelli reapareció en redes sociales a horas de haber dado un paso al costado en Fiebre de Baile. Este lunes, durante la transmisión del antepenúltimo capítulo, Diana Bolocco anunció que la participante abandonaría la competencia.

La ganadora de Gran Hermano no asistió a la noche de eliminación, pues habría renunciado para "proteger su salud emocional", según las palabras de la animadora.

La reaparición de Cony Capelli tras su renuncia a Fiebre de Baile

Cony Capelli se manifestó al respecto este martes a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un video sin ningún texto explicativo.

La exparticipante compartió una compilación de sus momentos dentro de la competencia de Fiebre de Baile.

De fondo se escucha una de las declaraciones que dio en el estelar: "Feliz, contenta de verdad. Este es mi reencuentro con la danza. La danza rehabilita, sana, es terapia. A mi me ayudó mucho cuando yo era muy pequeña".

"Estoy emocionada. Esto lo dejé hace diez años y retomarlo para mí es hermoso. Más allá de la nota que me pongan yo vengo acá a bailar, a disfrutar, a pasarlo bien. Estoy muy feliz de poder bailar", dijo.

Las reacciones a la publicación de Cony Capelli

El video publicado por Capelli de inmediato se repletó de comentarios de apoyo. "Cuidar de ti y de tu salud mental te hace ganadora", "es un acto de amor propio" y "gracias por regalarnos bailes tan increíbles" fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.

Por su parte, Suro Solar, su representante, expresó: "Nunca te olvides lo bien que te hace la danza, es terapia. Nunca pares de bailar. Para el trabajo y lo demás, acá estamos los que te queremos, para solucionar y mover el mundo para ti. Siempre haciendo historia".