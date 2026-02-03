“Estoy esperando...”: La polémica reacción de Jorge Arecheta y Octavia Bernasconi tras ser captados besándose - Chilevisión

Las cámaras de Plan Perfecto captaron el momento exacto del beso entre la pareja lo que habría molestia en ambos.

Durante la tarde de este lunes, en un nuevo capítulo de Plan Perfecto, se mostró en exclusiva un registro donde aparece Jorge Arecheta besándose con Octavia Bernasconi en la alfombra de los Premios Caleuche.

El actor se percató de la situación, mientras que Bernasconi evadió las cámaras en todo momento. Tras esta situación, Arecheta tuvo una particular reacción tras ser entrevistado por el equipo de nuestro programa.

¿Qué pasó con Jorge Arecheta y Octavia Bernasconi?

En el registro, el periodista de Plan Perfecto aparece intentando conversar con el actor, quien mira su teléfono y luego contesta: "Perdón, no te vi", mientras que Octavia le da la espalda a la cámara en todo momento.

Tras una breve pausa, se le preguntó al actor: "Lo que pasa es que los vimos muy amistosos hoy día, llegaron juntos, entonces el tema ha explotado harto en redes sociales, ¿quería saber si nos podías contar un poquito?".

Finalmente, Jorge respondió con un escueto: "Amigo, estoy esperando el Uber, discúlpa".

Revive el momento: