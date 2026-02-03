Impacto en Fiebre de Baile: Cony Capelli abandonó el programa y Diana Bolocco reveló el motivo - Chilevisión

La bailarina no se presentó en la noche de eliminación de este lunes y al final del programa se explicó su decisión de abandonar la competencia a solo dos días de la gran final.

Cony Capelli fue la gran ausente en el capítulo del lunes de Fiebre de Baile y al cierre del programa se conoció que decidió dar un paso al costado de la competencia.

La ganadora de Gran Hermano no se presentó en la noche de eliminación y quedó a un paso de la gran final que se vivirá en el Movistar Arena el miércoles 4 de febrero.

Luego de las presentaciones de todos famasos en competencia, Diana Bolocco tomó la palabra para definir al eliminado de la noche. Sin embargo, sorprendió al explicar la decisión de la bailarina.

“Tengo que compartir con ustedes una noticia que es muy difícil de dar, para nosotros fue muy difícil también recibirla como producción y que tiene que ver con nuestra querida Cony Capelli”, comenzó.

La animadora explicó que “ella hoy se reunió con parte de la producción y nos informó sus deseos de retirarse, de dejar la competencia”.

Las razones de Cony Capelli para dejar Fiebre de Baile

Diana Bolocco recalcó que si bien “yo no he podido conversar personalmente con ella. Ella solo conversó con algunos miembros de la producción y la razón que entregó para retirarse de la competencia era para proteger su salud emocional”.

De igual manera explicó que la producción le dio la posibilidad de que lo pensara, “pero ella no la quiso reconsiderar”.

“Yo también, personalmente, porque le tengo mucho cariño, he tratado de comunicarme con ella y entiendo que no quiere hablar", detalló la animadora.

Finalmente, indicó que "nos hubiera encantado tenerla esta noche aquí para escucharlo de su propia boca pero no está en condiciones de venir. Ella da un paso al costado para proteger su salud emocional, la respetamos porque la queremos un montón, le ha entregado momentos increíbles a esta competencia”.