 Concurso de “guatazos” en Mejillones termina en emergencia: Captan impactante caída - Chilevisión
Minuto a minuto
Pese a las pruebas: Tribunal deja en libertad a miembros de la “jauría de Meiggs” Así operaba la “Banda de las Joyas”: Cámaras de seguridad captaron el robo a un turista brasileño en Santiago Centro Caso Procultura: Claudio Orrego sigue en la mira y recuperan mensaje de Telegram entre él y Alberto Larraín Concurso de “guatazos” en Mejillones termina en emergencia: Captan impactante caída “Si él sale yo amanezco muerta”: Cristal Aguilera teme por su seguridad tras huelga en la cárcel de “Guatón” Beltrán
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/02/2026 22:33

Concurso de “guatazos” en Mejillones termina en emergencia: Captan impactante caída

La escena quedó registrada en un video y la persona debió ser atendida de inmediato.

Publicado por CHV Noticias

Una competencia de "guatazos" llevada a cabo hace pocos días en Mejillones, en la región de Antofagasta, terminó abruptamente a causa de una emergencia.

En un video que circula en redes sociales se ve el momento en que una persona sufrió una violenta caída por la que debió ser atendida por personal médico.

En el evento, conocido como "Reyes del Barro", los participantes debían saltar -boca abajo- desde una escalera hasta una piscina con lodo.

Fue un concursante, identificado como Camilo, quien trastabilló tras lanzarse de la plataforma metálica; eso provocó que se precipitara sobre el borde del estanque y se golpeara en la cabeza. 

Rápidamente, personal de la organización interrumpió el concurso y fue a socorrer al hombre. Con posterioridad se supo que, debido al impacto, la víctima quedó inconsciente.

Según recogió el medio Timeline de Antofagasta, pese al golpe, el sujeto se encuentra en buen estado de salud.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos, subsidios y becas en febrero 2026: Revisa el calendario de pagos, trámites y postulaciones

Lo último

Lo más visto

“Si él sale yo amanezco muerta”: Cristal Aguilera teme por su seguridad tras huelga en la cárcel de “Guatón” Beltrán

En conversación con CHV Noticias, Cristal Aguilera, hermana de Krishna, señaló temer por su vida si es que Beltrán sale de prisón.

02/02/2026

"Amenaza inminente a viviendas": Senapred declara alerta roja en la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal

De acuerdo a lo informado tanto por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres como por Conaf, el siniestro se encuentro en combate y hasta el momento ha consumido media hectárea. 

02/02/2026

“Lo pilló”: Revelan que quiebre entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva habría sido por una infidelidad

Adriana Barrientos reveló que la mujer involucrada sería la misma que estaba junto al actor hace algunos días comiendo en un restaurante en Zapallar.

02/02/2026

Informan que habrá cortes de luz en cuatro comunas de la Región de Valparaíso en las próximas horas

En el detalle, las comunas afectadas son Nogales, Cartagena, Viña del Mar y San Esteban.

02/02/2026