Concurso de “guatazos” en Mejillones termina en emergencia: Captan impactante caída - Chilevisión

La escena quedó registrada en un video y la persona debió ser atendida de inmediato.

Una competencia de "guatazos" llevada a cabo hace pocos días en Mejillones, en la región de Antofagasta, terminó abruptamente a causa de una emergencia.

En un video que circula en redes sociales se ve el momento en que una persona sufrió una violenta caída por la que debió ser atendida por personal médico.

En el evento, conocido como "Reyes del Barro", los participantes debían saltar -boca abajo- desde una escalera hasta una piscina con lodo.

Fue un concursante, identificado como Camilo, quien trastabilló tras lanzarse de la plataforma metálica; eso provocó que se precipitara sobre el borde del estanque y se golpeara en la cabeza.

Rápidamente, personal de la organización interrumpió el concurso y fue a socorrer al hombre. Con posterioridad se supo que, debido al impacto, la víctima quedó inconsciente.

Según recogió el medio Timeline de Antofagasta, pese al golpe, el sujeto se encuentra en buen estado de salud.