“Está feliz”: Hermana de Fran Virgilio se sinceró sobre el estado sentimental de la influencer y reveló detalles - Chilevisión

La exesposa de Karol Lucero habría sido vista en un bar de Estados Unidos con un misterioso joven.

Este lunes, Ignacia, hermana de Francisca Virgilio reveló todos los detalles sobre el estado sentimental de la influencer, tras haber sido vista con un hombre en una presunta cita.

El pasado 26 de diciembre se vinculó a la exesposa de Karol Lucero con un misterioso galán, luego de que ambos compartieran la misma fotografía y que hayan sido vistos en un bar juntos.

¿Fran Virgilio está en pareja?

Al respecto, una usuaria le preguntó a Ignacia Virgilio en Instagram: "Dinos que la Fran ya está pinchando por ahí, nos haría felices".

Al respecto, la joven respondió: "La Fran está feliz, floreciendo, y si ella está feliz, todas estamos felices, ¿right?".

Finalmente, desde que retornó de Estados Unidos, Fran Virgilio se encuentra viviendo con su hermana y la pareja de ella: "Siempre tendrá su lugar donde yo esté", concluyó Ignacia.

Revisa la publicación de Instagram: