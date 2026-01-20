“Hizo canje hasta con los fletes”: Acusan a Karol Dance de deberle al organizador de su matrimonio con Fran Virgilio - Chilevisión

El comunicador habría pactado un canje con el planificador de su matrimonio y acusó que nunca se llevó a cabo.

Este martes, Javier Fernández acusó a Karol Lucero de deberle a Pedro Álvarez, el organizador de su matrimonio con Fran Virgilio, con quien no habría cumplido el acuerdo.

El panelista grabó un video con el hombre en cuestión para exponer a Lucero y luego explicó que Álvarez había acordado un canje con el comunicador que, presuntamente, no se llevó a cabo.

¿Karol Dance le debe al organizador de su matrimonio?

"Lo que tengo entendido es que este caballero hizo todo el matrimonio y el Karol Dance pagó el 50% del matrimonio y quedó debiendo el 50% a diversas cosas, no solo a él", sentenció Fernández en el último capítulo de Zona de Estrellas.

En esa misma línea, agregó: "Fue casi el 80% o 60% canje. A este caballero (Pedro) le quedaron debiendo su sueldo, que en el fondo no es que lo necesita, pero en el fondo le llamó mucho la atención cómo Karol hizo canje hasta con los fletes".

Según explicó Fernández, Pedro Álvarez le comentó que el pago era unos reels en Instagram a cambio de la organización del matrimonio: "Pero Karol no cumplió con los reels, ni con nombrarlo".

Además, Karol Lucero habría hecho hincapié en que cobraba $300.000 pesos por cada una de estas publicaciones en dicho formato, por lo que el trato resultaba beneficioso para el organizador.

Finalmente, Hugo Valencia sentenció: "Fran (Virgilio) incurrió en el gasto del 50% de su matrimonio porque hubo muchas cosas que no se pudieron financiar con canjes", mientras que Pedro concluyó: "Si hay algo que puedo rescatar de este episodio, es mi amistad con Fran Virgilio".