Cuatro personas mueren ahogadas en Algarrobo: Un sobreviviente se encuentra hospitalizado - Chilevisión

Durante la tarde de este lunes se confirmó la muerte de cuatro personas en el sector de San Alfonso del Mar, en la comuna de Algarrobo.

De manera preliminar, se informó que se trataría de una tragedia familiar, puesto que las víctimas se habrían lanzado al agua para rescatar a un menor de edad que fue arrastrado mientras caminaba en un lugar no habilitado para el baño.

Sin embargo, con el pasar de las horas, dicha hipótesis se descartó, puesto que personal de Carabineros confirmó que la tragedia se habría ocasionado luego de que una mujer adulta cayera al mar y su pareja se lanzara a rescatarla.

En paralelo, tres personas que se encontraban en la playa ingresaron a ayudar con el rescate, pero fueron arrastradas por el mar.





En horas de la noche de este lunes, Carabineros confirmó la muerte de cuatro personas adultas por inmersión en Algarrobo.

En la misma línea, agregaron que de las cinco personas arrastradas por el agua, solo una fue rescatada con vida. El sobreviviente sería la pareja de la mujer que cayó al mar inicialmente.

