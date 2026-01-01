“No se puede cambiar”: Karol Dance cierra el año con extensa reflexión y anuncia personal decisión - Chilevisión

El comunicador, que este 2025 debió separarse de su esposa tras conocerse públicamente una infidelidad, anunció que decidió "cerrar un capítulo".
"Este año termina. Decido cerrar un capítulo duro y dar vuelta la página, todas las personas cuando tocamos fondo tenemos la oportunidad de partir desde cero".
Con estas palabras, Karol Lucero anunció que dará por superada su separación con Fran Virgilio, a quien le fue infiel este 2025 con Ilaisa Henríquez, también conocida como Isi Glock.
El comunicador tuvo un complejo año luego de que la DJ revelara haber mantenido un encuentro íntimo con Lucero, señalando además que no sería la única con quien Karol habría mantenido relaciones extramaritales.
A través de su cuenta de Instagram, el animador compartió dos fotografías y una extensa reflexión de fin de año en la que partiió señalando que "los años no terminan porque el tiempo cambie, terminan porque nosotros lo necesitamos".
Este año fue difícil, tomé mala decisiones. Asumí, pedí perdón y viví un proceso largo y silencioso. Aún hay culpa en la que trabajo, tristeza y momentos de cansancio profundo. Pero afortunadamente hubo aprendizaje", aseguró.
En esa línea, continuó con su mensaje y comunicó a sus seguidores que decidió "cerrar un ciclo". Esto, tras conocerse que ya habrían empezado los trámites de divorcio con Virgilio.
"El pasado no se puede cambiar. El autocastigo eterno tampoco repara nada. Un error no define a una persona. Lo que la define es lo que hace después con eso. Cerrar un ciclo también es soltar. Incluso soltar aquello que uno ama cuando seguir insistiendo solo provoca más daño", señaló el ex Yingo.