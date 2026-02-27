 "No está a la altura": Alexítico rompió el silencio y respondió a Leo Rey tras insultos en su contra - Chilevisión
27/02/2026 15:00

"No está a la altura": Alexítico rompió el silencio y respondió a Leo Rey tras insultos en su contra

El actual líder de La Noche contestó a su excompañero de banda, quien durante una presentación a mediados de febrero le dedicó una serie de epítetos.

Publicado por CHV Noticias

Fue a mediados de febrero cuando Leo Rey lanzó unos duros epítetos hacia Alexítico durante el Festival Capital Puerto Montt 2026. Ahora, el propio líder de La Noche rompió el silencio y contestó al cantante.

"Lo que a mí me pasa con eso es que me da pena que la otra parte (evitando mencionar a Leo Rey) no esté como a la altura de lo que significó para la gente el grupo La Noche", comenzó diciendo.

En conversación con el programa de música Power Trío, el músico complementó: "Yo creo que eso ya es parte del pasado, como farándula muy barata".

“El año pasado tuvimos que ir a un programa a desmentir cosas que estaban diciendo de nosotros”, lamentó después. “Pero eso es defenderse, eso no es atacar".

Continuó Alexítico: "Intentar poner las cosas en orden, claro, aclararle a la gente, porque tanta mentira dicha siempre se transforma en una verdad finalmente”.

Finalmente, el artista aseveró que las polémicas deberían acabar: “Para nosotros es una lástima que eso suceda, debería ser de otra manera. No reconciliarse como para tocar ni nada, pero ser una persona un poquito diferente”.

