"Para ti, Alexítico": Leo Rey se burla de excompañero en plena presentación durante festival sureño - Chilevisión

En medio de su show en un certamen realizado en Puerto Montt, el cantante aprovechó de burlarse de su excompañero de banda con el que ha tenido conflictos desde su salida del grupo La Noche.

El reconocido cantante de cumbia, Leo Rey, se presentó la tarde de este jueves en el Festival Capital de Puerto Montt, y durante sus interacciones con el público aprovechó de enviar un polémico mensaje a Alexítico, excompañero en la emblemática banda La Noche.

A lo largo de la presentación, el cantante repasó algunos de sus éxitos musicales en solitario, como también interpretó canciones de su etapa anterior con la agrupación.

Los duros dichos de leo Rey contra Alexítico

Durante una dinámica con el público, el intérprete de Mortal Kumbiat gritó algunas frases para alentar a los presentes. "Eo eo eo" decía el cantante y la gente respondía "que siga el hue..."

Posterior a eso Leo Rey gritó: "No se escucha, no se escucha" a lo que el público clamó "Ándate a la ch...", y fue en ese momento cuando el cantante agregó: "Para ti Alexítico" sumado de un comentario más obsceno.

Más tarde, Leo Rey volvió a hacer referencia a su antigua etapa musical, señalando desde el escenario que se iba temprano (a eso de las 20 horas) porque ya no le gusta "la noche".

Cabe recordar que el conflicto entre ambos artistas se remonta a los últimos días de Leo Rey en el grupo La Noche, donde éste realizó una serie de acusaciones por abusos económicos contra Alexis Morales, mejor conocido como Alexítico.