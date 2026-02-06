 Carabineros detiene a exhibicionista por actos de connotación sexual en vía pública en Puerto Montt - Chilevisión
06/02/2026 18:21

Carabineros detiene a exhibicionista por actos de connotación sexual en vía pública en Puerto Montt

Además de la detención del exhibicionista, los monitores detectaron un vehículo donde había dos menores encerrados mientras sus padres ejercían el comercio ambulante.

Publicado por CHV Noticias

La mañana de este viernes un sujeto fue detenido por funcionarios de seguridad municipal por exhibir sus genitales en la vía pública en la comuna de Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

El insólito procedimiento culminó con éxito gracias al oportuno aviso de los funcionarios, quienes acudieron al lugar en compañía de personal de Carabineros.

En concreto, fue durante una de sus rondas de patrullaje preventivo cuando guardias de Seguridad Pública sorprendieron al implicado realizando actos de connotación sexual en la calle.

Según constataron, estuvo exhibiendo sus genitales desde detrás de unos arbustos hacia una mujer que transitaba por la costanera de la ciudad.

Tras seguirlo a distancia, hasta el lugar llegó personal de Seguridad Pública con una patrulla mixta en conjunto con Carabineros, quienes lo detuvieron pese a que intentó huir del lugar.

Además de la detención del exhibicionista, los monitores detectaron un vehículo donde había dos menores encerrados mientras sus padres ejercían el comercio ambulante.

