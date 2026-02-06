 Alcalde de Estación Central acusa amenazas de muerte: Apunta contra comercio ilegal de Barrio Meiggs - Chilevisión
Minuto a minuto
Alcalde de Estación Central acusa amenazas de muerte: Apunta contra comercio ilegal de Barrio Meiggs “Nos peleamos, nos abuenamos”: Matthei recordó a expresidente Piñera a dos años de su muerte Puerto de Lirquén anunció multimillonario fondo para reconstrucción: “Jamás lo hubiésemos imaginado” Hija de Sebastián Piñera recuerda al fallecido expresidente con íntima foto: “Ya van dos años...” Conaf activa Botón Rojo por incendios: 6 regiones en riesgo y sábado será el día más crítico
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/02/2026 12:32

Alcalde de Estación Central acusa amenazas de muerte: Apunta contra comercio ilegal de Barrio Meiggs

El alcalde Felipe Muñoz conversó con el matinal Contigo en la Mañana sobre las consecuencias del reciente operativo policial en el barrio Meiggs. "Se tiene que atacar a quienes están controlando esta mafia", expresó.

Publicado por Catalina Vargas

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, reveló este viernes que ha recibido amenazas de muerte. Esto, en el marco del desalojo de los toldos azules del Barrio Meiggs que se ha llevado a cabo en coordinación con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes

"Es parte del trabajo, de lo que nos toca a diario. Reconocemos que el comercio ambulante de este sector no es el típico. Se trata de crimen organizado. Hemos recibido amenazas a partir de la persecusión que realizamos", comentó al matinal Contigo en la Mañana. 

Además, se refirió al deseo de una "persecusión judicial": "Hemos denunciado con nombre y apellido. Esperamos que Fiscalía pueda detener y encarcelar a estas personas. Atacar el problema de raíz".

"Se tiene que atacar a quienes están controlando esta mafia, de manera que los recursos que se gastan en copamientos y en las investigaciones se puedan designar a otra cosa", apuntó Muñoz.

El alcalde también se refirió a los operativos policiales en la zona de la comuna de Santiago del barrio Meiggs, y cómo esto afecta al sector de Estación Central: "Van a desplazarse, eso sin duda va a requerrir coordinación entre ambos municipios, direcciones de Seguridad y comisarías".

Junto a esto, dio a conocer que "hemos visto algunos focos en los que ya se está trabajando con Carabineros. Esperamos que en los próximos días se pueda intervenir, ya lo hemos solicitado".

Sin embargo, no especificó cuáles serían los lugares debido a que, según sus palabras. podría "alertar" sobre el futuro operativo.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de $450 mil sin postular: Revisa el requisito clave y consulta con RUT si eres beneficiario

Lo último

Lo más visto

“Cada vez que me la cruzaba...”: Claudio Valdivia reveló su infalible técnica para conquistar a Pía Weidmann

Tras confirmar su romance con la pareja artística del actor Francisco Reyes en Fiebre de Baile, el exparticipante del programa entregó nuevos detalles de cómo se acercó a la bailarina al interior del canal.

06/02/2026

Bono de $450 mil sin postular: Revisa el requisito clave y consulta con RUT si eres beneficiario

Se trata del Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, beneficio estatal que entrega un aporte económico mensual durante 24 meses. Conoce todos los detalles acá.

06/02/2026

Impactante registro: Madre sufre violenta encerrona afuera de jardín infantil en Maipú

Los antisociales la intimidaron mientras ella pedía desesperadamente que le permitieran sacar a su bebé del vehículo.

05/02/2026

Para el periodo 2027-2028: Aseguran que Rafael Araneda sería reemplazado por icónico exanimador en el Festival de Viña

Se trata de una de las figuras más recordadas en la animación dentro de la historia del certamen viñamarino.

05/02/2026