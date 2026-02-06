Alcalde de Estación Central acusa amenazas de muerte: Apunta contra comercio ilegal de Barrio Meiggs - Chilevisión

El alcalde Felipe Muñoz conversó con el matinal Contigo en la Mañana sobre las consecuencias del reciente operativo policial en el barrio Meiggs. "Se tiene que atacar a quienes están controlando esta mafia", expresó.

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, reveló este viernes que ha recibido amenazas de muerte. Esto, en el marco del desalojo de los toldos azules del Barrio Meiggs que se ha llevado a cabo en coordinación con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

"Es parte del trabajo, de lo que nos toca a diario. Reconocemos que el comercio ambulante de este sector no es el típico. Se trata de crimen organizado. Hemos recibido amenazas a partir de la persecusión que realizamos", comentó al matinal Contigo en la Mañana.

Además, se refirió al deseo de una "persecusión judicial": "Hemos denunciado con nombre y apellido. Esperamos que Fiscalía pueda detener y encarcelar a estas personas. Atacar el problema de raíz".

"Se tiene que atacar a quienes están controlando esta mafia, de manera que los recursos que se gastan en copamientos y en las investigaciones se puedan designar a otra cosa", apuntó Muñoz.

El alcalde también se refirió a los operativos policiales en la zona de la comuna de Santiago del barrio Meiggs, y cómo esto afecta al sector de Estación Central: "Van a desplazarse, eso sin duda va a requerrir coordinación entre ambos municipios, direcciones de Seguridad y comisarías".

Junto a esto, dio a conocer que "hemos visto algunos focos en los que ya se está trabajando con Carabineros. Esperamos que en los próximos días se pueda intervenir, ya lo hemos solicitado".

Sin embargo, no especificó cuáles serían los lugares debido a que, según sus palabras. podría "alertar" sobre el futuro operativo.