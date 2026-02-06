 Show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Dónde y a qué hora verlo en vivo en Chile - Chilevisión
Alcalde de Estación Central acusa amenazas de muerte: Apunta contra comercio ilegal de Barrio Meiggs "Nos peleamos, nos abuenamos": Matthei recordó a expresidente Piñera a dos años de su muerte Puerto de Lirquén anunció multimillonario fondo para reconstrucción: "Jamás lo hubiésemos imaginado" Hija de Sebastián Piñera recuerda al fallecido expresidente con íntima foto: "Ya van dos años..." Conaf activa Botón Rojo por incendios: 6 regiones en riesgo y sábado será el día más crítico
06/02/2026 12:02

Show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Dónde y a qué hora verlo en vivo en Chile

Este fin de semana se disputa el duelo de fútbol americano más importante de Estados Unidos y Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl XL.

Publicado por Lisette Pérez

El Super Bowl realizará este fin de semana su edición número 60 y en esta oportunidad el esperado show musical de medio tiempo estará a cargo de Bad Bunny

Este es el evento deportivo más anticipado del año en Estados Unidos ya que, además de ser la final de la temporada de la NFL, reúne una amplia audiencia por sus intervenciones musicales.

¿Dónde ver a Bad Bunny en el Super Bowl?

Puedes ver la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 por las pantallas de ESPN y también contará con transmisión online por Disney + con el plan premium

"Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia" señaló el ganador del Grammy en un video que subió a sus redes sociales cuando fue anunciado para este show. "Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl", concluyó.

Pero no será el único sobre el escenario esa jornada. Charlie Puth encabezará la obertura e interpretará el himno nacional de Estados Unidos. En tanto que Brandi Carlile, Coco Jones y Green Day participarán en la previa.

¿A qué hora inicia el Super Bowl y el show de medio tiempo?

El encuentro deportivo del Super Bowl 2026 comenzará el domingo 8 de febrero a las 20:30 (hora chilena).

Sin embargo, el show del puertorriqueño será en el medio tiempo por lo que se estima que inicie cerca de las 21:30, esto puede variar dependiendo de la duración del partido.

El encuentro de la NFL

Este es el último duelo de la temporada, donde los Seattle Seahawks y los New England Patriots se medirán en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. 

Esta es la revancha de ambos equipos, pues estos mismos se habían enfrentado el 1 de febrero del 2015.

Bono de $450 mil sin postular: Revisa el requisito clave y consulta con RUT si eres beneficiario

