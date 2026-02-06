 Conaf activa Botón Rojo por incendios: 6 regiones en riesgo y sábado será el día más crítico - Chilevisión
Conaf activa Botón Rojo por incendios: 6 regiones en riesgo y sábado será el día más crítico
06/02/2026 10:02

Conaf activa Botón Rojo por incendios: 6 regiones en riesgo y sábado será el día más crítico

En vista de las altas temperaturas que se avecinan, la Corporación Nacional Forestal activó una heramienta virtual que permite ver en un mapa con las zonas de mayor riesgo ante incendios forestales.

Publicado por CHV Noticias

Cerca de 100 comunas y más de 2,2 millones de hectáreas estarán bajo alerta de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) producto de las altas temperaturas que este fin de semana afectarán a las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío y La Araucanía.

Las condiciones meteorológicas "de alto riesgo" llevaron al organismo a activar el denominado "Botón rojo", una herramienta virtual que permite identificar los territorios que tendrán un mayor potencial de ignición y propagación de incendios forestales.

Según especificaron, el punto más crítico será este sábado 7 de febrero, día en que los termómetros podrían alcanzar los 38° en algunas zonas del país como Coquimbo, Santiago y Rancagua.

Conaf activa Botón Rojo por incendios

    • Viernes 6 de febrero: Aumento importante del riesgo en la zona central, especialmente en O’Higgins y Región Metropolitana, con 36 comunas afectadas. Comunas como Santa Cruz, Melipilla, Paine, Lonquimay y sectores del valle interior requerirán especial atención.
    • Sábado 7 de febrero (día crítico): Casi 100 comunas estarán bajo alerta en las regiones de Maule, Ñuble, O’Higgins, Metropolitana, Biobío y La Araucanía.
    • Domingo 8 de febrero: Aunque disminuye respecto al sábado, el riesgo se mantiene alto en Maule y O’Higgins.
    • Lunes 9 de febrero: Descenso marcado del riesgo, aunque permanecerán zonas de atención en la Región Metropolitana y O’Higgins.

Las acciones preventivas de Conaf

El director ejecutivo de la Corporación, Rodrigo Illesca, comentó: "Como dice nuestra campaña de prevención: todos los incendios forestales tienen nombre y apellido. En Chile, el 99,7% son causados por acción humana, lo que significa que prácticamente todos podrían evitarse.".

"Hagamos un llamado a la responsabilidad: no encienda fuego al aire libre, no queme basura en zonas rurales, tenga precaución al usar maquinaria que genera chispas y extreme los cuidados en estos días de mayor riesgo", señaló.

En cuanto a las acciones preventivas, pidióno realizar quemas de ningún tipo, especialmente entre viernes y domingo, no usar maquinaria en zonas secas que generen chispas ni encender fogatas o parrillas en sectores rurales o forestales.

