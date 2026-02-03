 Se lanzaban carbón encendido al cuerpo: Video muestra a brigadistas de Conaf jugando con brasas en el Maule - Chilevisión
03/02/2026 21:35

Se lanzaban carbón encendido al cuerpo: Video muestra a brigadistas de Conaf jugando con brasas en el Maule

Desde la Corporación Nacional Forestal rechazaron lo sucedido y decidieron desvincular a los funcionarios.

Un hecho bastante imprudente se produjo en las instalaciones de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) ubicada en la comuna de Romeral, región del Maule.

Un grupo de brigadistas fue grabado jugando a lanzarse brasas encendidas al cuerpo, las cuales eran atajadas con sus manos descubiertas, lo cual generó bastante repudio en redes sociales.

Según VLN Radio, el hecho se produjo el pasado sábado en las dependencias de la Brigada Maqui 5, ubicada en las cercanías del estadio municipal de la comuna.

El registro se viralizó rápidamente y desde Conaf decidieron desvincular a los trabajadores involucrados en este hecho debido a un incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales.

A través de un comunicado, la institución forestal señaló que "en base a los hechos denunciados por medios de comunicación, referente a conductas imprudentes realizadas por brigadistas de la base Maqui 5, en la comuna de Romeral y luego de la investigación correspondiente, la Corporación Nacional Forestal de la región del Maule ha procedido a la desvinculación inmediata de estos trabajadores".

"La Corporación lamenta estos incidentes y recalca su compromiso en el cumplimiento de las normas disciplinarias y de los protocolos en todas sus operaciones", agregó el documento.

Mira el video acá 

