Metro de Santiago informa normalización de servicio en Línea 3 tras cierre de estaciones - Chilevisión

03/02/2026 22:09

Metro de Santiago informa normalización de servicio en Línea 3 tras cierre de estaciones

La Línea 3 del tren subterráneo operó por varios minutos únicamente entre Fernando Castillo Velasco y Conchalí. El servicio ya fue restablecido.

Publicado por CHV Noticias

Cerca de las 22 horas de este martes, Metro de Santiago comunicó que seis estaciones de Línea 3 estaban cerradas.

De acuerdo a lo informado por el tren subterráneo a través de redes sociales, estas estaciones no estuvieron disponibles:

  • Plaza Quilicura
  • Lo Cruzat
  • Ferrocarril
  • Los Libertadores
  • Cardenal Caro 
  • Vivaceta

No obstante, a eso de las 22:30 horas, Metro indicó que el servicio fue normalizado.

Anuncian reforzamiento de Buses Red por cierre de estaciones 

A raíz de lo anterior, Red Movilidad adoptó un reforzamiento de buses en la superficie, especialmente entre Estación Central y Universidad de Chile.

