Metro de Santiago informa normalización de servicio en Línea 3 tras cierre de estaciones - Chilevisión

La Línea 3 del tren subterráneo operó por varios minutos únicamente entre Fernando Castillo Velasco y Conchalí. El servicio ya fue restablecido.
Cerca de las 22 horas de este martes, Metro de Santiago comunicó que seis estaciones de Línea 3 estaban cerradas.
De acuerdo a lo informado por el tren subterráneo a través de redes sociales, estas estaciones no estuvieron disponibles:
No obstante, a eso de las 22:30 horas, Metro indicó que el servicio fue normalizado.
Las siguientes estaciones NO se encuentran disponibles:
✖️ Plaza Quilicura
✖️ Lo Cruzat
✖️ Ferrocarril
✖️ Los Libertadores
✖️ Cardenal Caro
✖️ Vivaceta
A raíz de lo anterior, Red Movilidad adoptó un reforzamiento de buses en la superficie, especialmente entre Estación Central y Universidad de Chile.
⚠️ATENCIÓN⚠️ #AlertaMetro
Reforzamos buses en superficie.
