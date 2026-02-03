Anuncian importantes cambios en el Servicio Militar a partir de este 2026 - Chilevisión

Las modificaciones apuntan a mejorar la flexibilidad del ingreso, condiciones de vida y oportunidades de capacitación y estudio.
A partir de este 2026, el Servicio Militar experimentará una serie de cambios, según lo que anunció el Gobierno esta semana.
El Ejecutivo explicó que se trata de una "nueva fase" cuyo objetivo es que "este proceso no sea solo un deber cívico, sino que se transforme en una oportunidad real de desarrollo personal y profesional para los jóvenes".
Las modificaciones apuntan a mejorar la flexibilidad del ingreso, condiciones de vida y oportunidades de capacitación y estudio.
De acuerdo a lo informado por las autoridades, uno de los cambios centrales tiene que ver con una mejora de un 75% en las remuneraciones de los conscriptos.
Por lo tanto, los nuevos montos quedan así:
La segunda modificación busca adaptarse a los tiempos de los estudiantes, por lo que ahora podrán:
Según indican en este nuevo punto, el Servicio Militar ahora funcionará también como un "trampolín para el futuro".
Eso quiere decir que, durante el segundo año, los jóvenes podrán elegir entre dos caminos de formación:
Proyección de Carrera Militar: Preparación para postular a Soldado de Tropa Profesional (SLTP), Cuadro de Reserva (CRAPSA) o a las Escuelas Matrices, contando con puntaje adicional.
Reinserción Laboral o Académica: Gracias a convenios con Sofofa, Chile Valora y Sence, los conscriptos podrán acceder a:
Sumado a todo lo anterior, el Gobierno anunció la implementación de medidas concretas para mejorar el bienestar diario de quienes realizan el Servicio Militar: