Anuncian importantes cambios en el Servicio Militar a partir de este 2026 - Chilevisión

Las modificaciones apuntan a mejorar la flexibilidad del ingreso, condiciones de vida y oportunidades de capacitación y estudio.

A partir de este 2026, el Servicio Militar experimentará una serie de cambios, según lo que anunció el Gobierno esta semana.

El Ejecutivo explicó que se trata de una "nueva fase" cuyo objetivo es que "este proceso no sea solo un deber cívico, sino que se transforme en una oportunidad real de desarrollo personal y profesional para los jóvenes".

Cambios al Servicio Militar

Aumento de ingreso mensual en el Servicio Militar

De acuerdo a lo informado por las autoridades, uno de los cambios centrales tiene que ver con una mejora de un 75% en las remuneraciones de los conscriptos.

Por lo tanto, los nuevos montos quedan así:

Soldados de 1.° año: Recibirán $230.165 (pudiendo llegar a un máximo de 394.611 con asignación de zona).

Recibirán $230.165 (pudiendo llegar a un máximo de 394.611 con asignación de zona). Soldados de 2.° año: Recibirán $242.496 (pudiendo llegar a un máximo de $415.707 con asignación de zona).

Mayor flexibilidad: "Servicio de Verano" y doble periodo de ingreso

La segunda modificación busca adaptarse a los tiempos de los estudiantes, por lo que ahora podrán:

Ingresar al "Servicio de Verano": Modalidad para estudiantes de último año de media o educación superior. Consiste en realizar la instrucción durante enero y febrero por dos años consecutivos.

Modalidad para estudiantes de último año de media o educación superior. Consiste en realizar la instrucción durante enero y febrero por dos años consecutivos. Doble periodo de ingreso: Ahora el acuartelamiento no será solo en abril. Los jóvenes podrán optar por ingresar también en agosto (con razones fundadas).

Oportunidades reales de capacitación y estudio

Según indican en este nuevo punto, el Servicio Militar ahora funcionará también como un "trampolín para el futuro".

Eso quiere decir que, durante el segundo año, los jóvenes podrán elegir entre dos caminos de formación:

Proyección de Carrera Militar: Preparación para postular a Soldado de Tropa Profesional (SLTP), Cuadro de Reserva (CRAPSA) o a las Escuelas Matrices, contando con puntaje adicional.

Reinserción Laboral o Académica: Gracias a convenios con Sofofa, Chile Valora y Sence, los conscriptos podrán acceder a:

Preparación para la PAES.

Cursos de capacitación laboral SENCE.

Certificación de competencias laborales

Cursos en Centros de Formación Técnica Estatales.

Mejores condiciones de vida y beneficios

Sumado a todo lo anterior, el Gobierno anunció la implementación de medidas concretas para mejorar el bienestar diario de quienes realizan el Servicio Militar: