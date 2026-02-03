El 40% ya está construido: Así avanza la línea 7 del Metro de Santiago que conectará Renca con Vitacura - Chilevisión

Más de un millón y medio de personas se verán beneficiadas con la nueva línea 7 de Metro de Santiago. Este martes las autoridades realizaron un balance de esta línea que contempla la conexión de 8 comunas, desde Renca hasta Vitacura. En dicha instancia se aseguró que, pese a los problemas generados por la falla de una tuneladora, la fecha de apertura sigue siendo en 2028, donde se abrirán las puertas al público para las 19 estaciones. Al cierre de enero de este año, ya llevan un 40% avanzado en la totalidad de la red.