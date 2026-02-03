 El 40% ya está construido: Así avanza la línea 7 del Metro de Santiago que conectará Renca con Vitacura - Chilevisión
Minuto a minuto
“Lo que se está haciendo destruye…”: Las críticas de la abogada de los hijos de Julia Chuñil El 40% ya está construido: Así avanza la línea 7 del Metro de Santiago que conectará Renca con Vitacura Metro de Santiago informa normalización de servicio en Línea 3 tras cierre de estaciones Rechazan prisión preventiva para Alberto Larraín y resto de imputados por Caso ProCultura Anuncian importantes cambios en el Servicio Militar a partir de este 2026
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
03/02/2026 22:34

El 40% ya está construido: Así avanza la línea 7 del Metro de Santiago que conectará Renca con Vitacura

Más de un millón y medio de personas se verán beneficiadas con la nueva línea 7 de Metro de Santiago. Este martes las autoridades realizaron un balance de esta línea que contempla la conexión de 8 comunas, desde Renca hasta Vitacura. En dicha instancia se aseguró que, pese a los problemas generados por la falla de una tuneladora, la fecha de apertura sigue siendo en 2028, donde se abrirán las puertas al público para las 19 estaciones. Al cierre de enero de este año, ya llevan un 40% avanzado en la totalidad de la red.

Lo más visto

Rechazan prisión preventiva para Alberto Larraín y resto de imputados por Caso ProCultura

Todos los acusados quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional, ya que el juez Patricio Álvarez consideró que no se habían acreditado los delitos.

03/02/2026

Se lanzaban carbón encendido al cuerpo: Video muestra a brigadistas de Conaf jugando con brasas en el Maule

Desde la Corporación Nacional Forestal rechazaron lo sucedido y decidieron desvincular a los funcionarios.

03/02/2026

Por varias horas: Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

Las comunas afectadas son Conchalí, Independencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago y San Ramón. 

03/02/2026

“Me despido con una…”: El emotivo mensaje del bailarín de Cony Capelli tras dejar Fiebre de Baile

Durante la mañana de este martes, David Sáez utilizó sus redes sociales para entregar unas palabras a sus seguidores luego de terminar su participación en el programa de baile de Chilevisión.

03/02/2026
Publicidad