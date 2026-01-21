 Así serán los trenes de la nueva línea 7 del Metro de Santiago: Tendrán puertos USB y aire acondicionado - Chilevisión
21/01/2026 19:13

Este miércoles Metro de Santiago presentó su primer tren para la futura Línea 7, el proyecto que conecta comunas como Renca con el nororiente de la capital.

El primer tren Metropolis AS-22-UTO fue presentado frente a distintas autoridades como Guillermo Muñoz, presidente del Metro de Santiago y Ximena Schultz, gerente División Proyectos, que pudieron ver el modelo terminado que circulará en la Línea 7. 

Este es un hito significativo para la empresa ya que se da bajo el contexto de la celebración de sus 50 años. Guillermo Muñoz señaló que este el momento de "mayor expansión en la historia de Metro", debido a que es uno de sus proyectos más grandes.

Así son los nuevos trenes de la Línea 7 

Los nuevos trenes tienen una longitud de 102 metros y una capacidad para transportar 1.247 pasajeros, más dos espacios para personas con movilidad reducida en cada maquinaria. 

Estan fabricados con acero inoxidable, los vagones tendrán cuatro puertas e incorporará aire acondicionado todo el año. Además contará con un sistema de información para indicar a los pasajeros las rutas y estaciones. 

Es un modelo de última generación que cuenta con puertos de carga USB-C y un sistema moderno de cámaras de seguridad de alta resolución. 

Estéticamente destaca su color negro, pero su diseño es similar a los trenes que circulan en líneas más modernas como la 3 y 6. Este tren pretende recorrer las 19 estaciones de la Línea 7 en sólo 37 minutos.

Proyecciones Metro de Santiago 

En la actualidad la red de Metro cuenta con siete líneas, 143 estaciones y transporta 2.4 millones de pasajeros al día. Además de la Línea 7, cuenta con otros proyectos de expansión.

Se planea la extensión de Línea 6 hacia el oriente y el poniente, y las nuevas líneas 8, 9 y A (hacia el aeropuerto), así piensan añadir 56 nuevas estaciones al tren subterráneoaño para el año 2033 . 

