Bono Logro Escolar 2026 paga hasta $85 mil: revisa acá con tu RUT si eres beneficiario - Chilevisión

El Bono Logro Escolar es un aporte económico que entrega el Estado a estudiantes que están entre los mejores promedios de su promoción. A continuación te detallamos sus montos y cómo revisar si lo recibes.
El Bono Logro Escolar es un aporte monetario que entrega el Estado a los jóvenes que cumplan con un requisito y que pertenezcan a grupos familiares con mayor vulnerabilidad, de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).
Este beneficio estatal no requiere postulación y se entrega anualmente a los escolares que estén cursando entre quinto básico y cuarto medio en Chile.
A continuación te detallamos los montos del Bono Logro Escolar y cómo revisar con RUT si lo recibes.
Quienes reciban este beneficio deben estar dentro del 30% con mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso durante el año anterior.
Asimismo, el monto de pago dependerá del rendimiento académico:
Estos tramos se pueden sumar dentro de un mismo grupo familiar:
Para conocer si eres beneficiario del Bono por Logro Escolar 2026, debes acceder con tu RUT al sitio web del Ministerio de Desarrollo Social e ingresar los datos solicitados.
Otra alternativa es hacer click en la imagen a continuación para ser redirigido al mencionado sitio y revisar si obtienes el monto.