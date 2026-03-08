Bono Logro Escolar 2026 paga hasta $85 mil: revisa acá con tu RUT si eres beneficiario - Chilevisión

El Bono Logro Escolar es un aporte económico que entrega el Estado a estudiantes que están entre los mejores promedios de su promoción. A continuación te detallamos sus montos y cómo revisar si lo recibes.

El Bono Logro Escolar es un aporte monetario que entrega el Estado a los jóvenes que cumplan con un requisito y que pertenezcan a grupos familiares con mayor vulnerabilidad, de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

Este beneficio estatal no requiere postulación y se entrega anualmente a los escolares que estén cursando entre quinto básico y cuarto medio en Chile.

A continuación te detallamos los montos del Bono Logro Escolar y cómo revisar con RUT si lo recibes.

Bono Logro Escolar 2026: Estos son los montos para estudiantes

Quienes reciban este beneficio deben estar dentro del 30% con mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

Asimismo, el monto de pago dependerá del rendimiento académico:

Para estudiantes dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción: $85.057

Para estudiantes dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción: $51.036

Estos tramos se pueden sumar dentro de un mismo grupo familiar:

Si una familia tiene dos integrantes en el primer tramo y uno en el segundo, recibirá $213.672 pesos, bajo el desglose: $82.181 (primer tramo) + $82.181 (segundo tramo) + $49.310 (tercer tramo).

Revisa con tu RUT si recibes el Bono Logro Escolar 2026

Para conocer si eres beneficiario del Bono por Logro Escolar 2026, debes acceder con tu RUT al sitio web del Ministerio de Desarrollo Social e ingresar los datos solicitados.

Otra alternativa es hacer click en la imagen a continuación para ser redirigido al mencionado sitio y revisar si obtienes el monto.