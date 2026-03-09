VIDEO | Captan momento exacto de balacera que dejó tres fallecidos en ex Espacio Broadway - Chilevisión

El hecho se registró durante la madrugada del domingo en medio de un festival de guaracha en el que desconocidos realizaron una serie de disparos al interior del local.

En redes sociales comenzó a circular un video del momento en que ocurrió una violenta balacera al interior de un centro de eventos en la comuna de Pudahuel, dejó tres personas muertas.

El hecho ocurrió durante la madruga da del domingo al interior de una discoteque en el ex local Broadway, en la Ruta 68, donde alrededor de 2.500 personas se encontraban en medio de un evento privado.

En ese contexto y según información que maneja la fiscalía ECOH, tres sujetos comenzaron a disparar adentro del recinto.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Producto de las balas se idendificaron a tres víctimas fatales, dos de los cuales eran chilenos y uno ecuatoriano.

En cuanto a las circunstancias de las muertes, se conoció que uno muerto en el estacionamiento del centro de eventos, otroa habría caído desde el segundo piso y el tercero en un recinto asistencial cercano.

En las imágenes difundidas a través de TikTok se envidencia el momento preciso en que asistentes disfrutan de un festival de guaracha cuando la música es interrumpida por una serie de balas.

Las personas que estaban al interior de la discoteque reaccionaron escapando de la pista de baile, lanzándose al suelo y buscando refugio entre las mesas y sillas del local.

Captan momento de balacera en discoteque de Pudahuel