VIDEO | Pdte. Boric se salió del libreto al destacar labor de ministro Carlos Montes: “Mañoso...” - Chilevisión

Durante la mañana de este lunes, el presidente Gabriel Boric realizó un balance del Plan de Emergencia Habitacional junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, a pocos días del cambio de mando. En dicha instancia, ambos destacaron los logros alcanzados durante el gobierno. El mandatario durante su intervención reconoció el trabajo del secretario de Estado, pero también hizo un inusual comentario al titular de Vivienda, calificándolo de "mañoso". "No se imaginan", agregó, generando risas entre los presentes.