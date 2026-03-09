 VIDEO | Pdte. Boric se salió del libreto al destacar labor de ministro Carlos Montes: “Mañoso...” - Chilevisión
Minuto a minuto
“Lo roció con balazos”: Testigos relatan la balacera que dejó 3 muertos en ex Espacio Broadway Inminente extradición de Galvarino Apablaza: ¿Cuándo llegaría a Chile? Investigan homicidio tras “after” en Cerrillos: Joven fue trasladado en micro con dos heridas de bala VIDEO | Revelan registro del camión que botó el cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal Diputado llega con retroexcavadora a paso fronterizo con Bolivia para cerrarlo: “Aunque les moleste”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
09/03/2026 12:03

VIDEO | Pdte. Boric se salió del libreto al destacar labor de ministro Carlos Montes: “Mañoso...”

Durante la mañana de este lunes, el presidente Gabriel Boric realizó un balance del Plan de Emergencia Habitacional junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, a pocos días del cambio de mando. En dicha instancia, ambos destacaron los logros alcanzados durante el gobierno. El mandatario durante su intervención reconoció el trabajo del secretario de Estado, pero también hizo un inusual comentario al titular de Vivienda, calificándolo de "mañoso". "No se imaginan", agregó, generando risas entre los presentes.

Lo más visto

Daniela Aránguiz reaccionó a nuevo romance de Jorge Valdivia: Desclasificó importante dato familiar

La opinóloga habló de la relación del exfutbolista con una periodista y empresaria y valoró el vínculo que ha desarrollado con sus hijos durante los meses de romance.

09/03/2026

VIDEO | Revelan registro del camión que botó el cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

Este lunes, Karina Delfino dio a conocer la existencia de un video del vehículo que trasladaba el cuerpo depositado en el frontis de su domicilio. Posterior a eso, el video fue revelado.

09/03/2026

Mujeres pueden recibir $165 mil extra en su pensión por cada hijo: Revisa con tu RUT si obtienes el bono

Las madres jubiladas pueden recibir el Bono por Hijo y aumentar su pensión. Revisa acá el monto, los requisitos que deben cumplir y si eres beneficiaria del aporte del IPS.

09/03/2026

“Salió de su casa y no llegó en 3 días”: Revelan detalles de nueva crisis de Pinilla y Gissella Gallardo

Según dieron a conocer en Primer Plano, la pareja estaría pasando por un complejo momento, en medio de un difícil presente económico del exfutbolista, sumado a su diagnóstico de cáncer a la piel.

09/03/2026
Publicidad