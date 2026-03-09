Daniela Aránguiz reaccionó a nuevo romance de Jorge Valdivia: Desclasificó importante dato familiar - Chilevisión

La opinóloga habló de la relación del exfutbolista con una periodista y empresaria y valoró el vínculo que ha desarrollado con sus hijos durante los meses de romance.

La noche del domingo se dio a conocer que Jorge Valdivia inició un nuevo romance tras su quiere con Maite Rodríguez, lo que incluso cuenta con la aprobación de Daniela Aránguiz.

Los detalles se dieron a conocer en Primer Plano donde revelaron que el exfutbolista tiene una relación hace tres meses con Priscilla "Titi" Armenakis, una periodista y empresaria de viajes chilena.

El círculo cercano del exseleccionado nacional ya estaría al tanto de la relación e incluso, según contó Cecilia Gutiérrez, estuvieron juntos pasando las vacaciones en el sur.

Daniela Aránguiz aprueba el nuevo romance de Valdivia

Daniela Aránguiz fue consultada por el nuevo romance de su exmarido y reveló un importante dato familiar, destacando la buena relación que mantiene "Titi" Armenakis con sus hijos.

“Si él lo está pasando bien ahora o está con una pareja lo felicito y le deseo lo mejor. Ya pasaron cuatro años de nuestra separación y es momento de que él rehaga su vida”, declaró a las cámaras de Primer Plano.

“Yo no meto en su vida privada como también espero que él no se meta en la mía, yo le deseo lo mejor”, aseguró.

Sobre la periodista, Aránguiz destacó que “mientras quieran a mis hijos y sean buena onda con mis hijos como es ella, siempre va a tener mi cariño y respeto”.