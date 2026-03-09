Tragedia en Recoleta: Hombre mató a su cuñado tras apuñalarlo en fiesta familiar - Chilevisión

Durante la madrugada de este lunes, una fiesta familiar terminó en tragedia en Recoleta. Al interior de un cité ubicado en la Avenida Arzobispo Valdivieso, un matrimonio de nacionalidad peruana organizó una reunión donde invitaron a la pareja de la hermana de la esposa. A lo largo de la noche se produjo una discusión entre ambos cuñados, el invitado tomó un cuchillo y apuñaló al otro hombre en su abdomen causándole la muerte. El presunto autor intentó escapar, sin embargo, fue detenido por carabineros.