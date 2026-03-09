 Masivo corte de luz en Valparaíso: Casi 20 mil hogares se quedaron sin suministro eléctrico - Chilevisión
Minuto a minuto
Día clave para exfiscal Manuel Guerra por Caso Audios: Estos son los delitos por los que será formalizado AHORA | Sismo sacude a la región de Arica: Revisa acá la magnitud y el epicentro Tiraron cadáver desde un camión: Lo que se sabe del hallazgo frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal VIDEO | Pdte. Boric se salió del libreto al destacar labor de ministro Carlos Montes: “Mañoso...” VIDEO | Captan momento exacto de balacera que dejó tres fallecidos en ex Espacio Broadway
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/03/2026 07:43

Masivo corte de luz en Valparaíso: Casi 20 mil hogares se quedaron sin suministro eléctrico

De acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 18.534 hogares de la región están sin energía eléctrica desde las 6:30 de este lunes.

Publicado por Lisette Pérez

Durante la mañana de este lunes se produjo un masivo corte de luz en la región de Valparaíso, que comenzó alrededor de las 6:30 horas.

Según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), habían 18.534 hogares sin suministro eléctrico.

Otros sectores afectados por el corte de luz

El reporte de la entidad también indicó que pasadas las 7:00 horas, los otros sectores de la región sin energía eléctrica eran Viña del Mar con 512 clientes sin luz, y Quilpué con 64 hogares

Hasta el momento las autoridades no han indicado el motivo oficial que habría causado este apagón.

Monitoreo SEC

Desde la página oficial de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, se está realizando un monitoreo de la situación. A las 8:00 horas el número de afectados por el corte de luz ha disminuído, sin embargo, ha aumentado la cantidad de sectores afectados.

En ese sentido, el reporte más reciente indica que la cantidad de hogares afectados en cada sector son:

  • Valparaíso: 6450
  • Viña del Mar: 512
  • Quintero: 338
  • Quilpué: 64
  • Puchuncaví: 3
  • La Ligua: 2

Para conocer el monitoreo del corte de suministro eléctrico haz clic aquí.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Mujeres pueden recibir $165 mil extra en su pensión por cada hijo: Revisa con tu RUT si obtienes el bono

Lo último

Lo más visto

“Salió de su casa y no llegó en 3 días”: Revelan detalles de nueva crisis de Pinilla y Gissella Gallardo

Según dieron a conocer en Primer Plano, la pareja estaría pasando por un complejo momento, en medio de un difícil presente económico del exfutbolista, sumado a su diagnóstico de cáncer a la piel.

09/03/2026

Mujeres pueden recibir $165 mil extra en su pensión por cada hijo: Revisa con tu RUT si obtienes el bono

Las madres jubiladas pueden recibir el Bono por Hijo y aumentar su pensión. Revisa acá el monto, los requisitos que deben cumplir y si eres beneficiaria del aporte del IPS.

09/03/2026

“Volveré a sanar”: Carla Jara reaparece y actualiza estado de salud tras ser internada en una clínica

La comunicadora pasó el fin de semana en la Clínica Las Condes debido a un fuerte dolor, hecho que compartió en sus redes sociales y tuvo preocupados a sus seguidores.

09/03/2026

Tragedia en Recoleta: Hombre apuñaló con cuchillo y mató a su cuñado durante fiesta familiar

El presunto autor del asesinato intentó escapar, sin embargo, fue detenido por personal de Carabineros en un paradero cercano al sector.

09/03/2026