Masivo corte de luz en Valparaíso: Casi 20 mil hogares se quedaron sin suministro eléctrico - Chilevisión

De acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 18.534 hogares de la región están sin energía eléctrica desde las 6:30 de este lunes.

Durante la mañana de este lunes se produjo un masivo corte de luz en la región de Valparaíso, que comenzó alrededor de las 6:30 horas.

Según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), habían 18.534 hogares sin suministro eléctrico.

Otros sectores afectados por el corte de luz

El reporte de la entidad también indicó que pasadas las 7:00 horas, los otros sectores de la región sin energía eléctrica eran Viña del Mar con 512 clientes sin luz, y Quilpué con 64 hogares.

Hasta el momento las autoridades no han indicado el motivo oficial que habría causado este apagón.

Monitoreo SEC

Desde la página oficial de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, se está realizando un monitoreo de la situación. A las 8:00 horas el número de afectados por el corte de luz ha disminuído, sin embargo, ha aumentado la cantidad de sectores afectados.

En ese sentido, el reporte más reciente indica que la cantidad de hogares afectados en cada sector son:

Valparaíso: 6450

Viña del Mar: 512

Quintero: 338

Quilpué: 64

Puchuncaví: 3

La Ligua: 2

Para conocer el monitoreo del corte de suministro eléctrico haz clic aquí.