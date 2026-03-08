Enel anuncia cortes de luz en seis comunas de la RM para ese lunes 9 de marzo - Chilevisión

Los cortes del suministro se ocasionarán a raíz de de trabajos programados por la empresa. Asimismo, informaron los horarios en los que se verá afectado el servicio.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, informó que este lunes 9 de marzo habrá cortes de luz en seis sectores de Santiago.

De acuerdo a lo informado por la empresa, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados para mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las seis comunas que sufrirán cortes de luz son: Las Condes, San Joaquín, Lo Prado, Independencia, Pudahuel y La Cisterna.

Anuncian corte de luz en 6 comunas de la Región Metropolitana

San Joaquín: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

La Cisterna: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Independencia: desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.

Lo Prado: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: desde las 9:30 hasta las 12:30 horas.