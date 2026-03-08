 Bono Pad abdomen flácido: ¿De cuánto es el beneficio y cuál es el costo para pacientes? - Chilevisión
08/03/2026 09:54

Bono Pad abdomen flácido: ¿De cuánto es el beneficio y cuál es el costo para pacientes?

A continuación te damos el detalle del copago y beneficio al que puedes acceder para pagar menos del 10% del valor total de la cirugía.

El Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) es un beneficio para que las personas afiliadas a Fonasa puedan acceder a distintos paquetes de prestaciones, pagando un precio fijo y conocido.

En el caso de una abdominoplastía, es un procedimiento quirúrgico que recientemente fue ingresado al sistema PAD, y que busca ayudar a quienes requieren esta cirugía de forma reconstructiva y no estética.

Sin embargo, surgen muchas dudas en torno a este procedimiento, ya sea cuánto realmente se pega y cuánto es el aporte del bono.

¿Cuánto cubre el Bono PAD en la abdomoniplastía?

Según lo indicado en el sitio web de Fonasa, el Bono PAD no cubre 100% una abdominoplastía, la que por Fonasa tiene un valor de $3.583.580.

No obstante, el copago de esta cirugía es de $1.791.790, es decir, la mitad del valor total del procedimiento.

Ahora bien, en caso de utilizar el Bono PAD, Fonasa te permitirá solicitar un préstamo del 85% del monto a pagar, es decir, de $1.523.020, el cual podrás cancelar en cuotas.

¿Cuánto debe pagar el paciente?

Restando el copago y el préstamo de Fonasa, para hacerte una abdominoplastía deberás pagar solo $268.770.

