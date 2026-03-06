Personal de Carabineros disparó contra individuo que intentó atropellarlo durante operativo - Chilevisión

Un hombre terminó baleado en el cuello luego de intentar escapar de un control policial. El hecho ocurrió cuando Carabineros intentó fiscalizar a un grupo de individuos que se transportaba en auto.

Personal de la 2ª comisaría de Santiago se encontraba haciendo un patrullaje preventivo por las inmediaciones de la ex Penitenciaría, cuando identificaron un vehículo sospechoso.

La policía se acercó al auto para hacer la fiscalización correspondiente y pedir los documentos, sin embargo, el conductor evadió a las autoridades e intentó atropellar a uno de los funcionarios.

Ante esto, el carabinero hizo uso de su arma de servicio y disparó en tres ocasiones contra los pasajeros que iban dentro del automóvil, mientras estos iniciaban su fuga.

En ese momento comenzó una persecución que se extendió por varias cuadras, y finalmente terminó en la intersección de Carlos Valdovinos con avenida Viel. El personal policial logró interceptar el vehículo y nuevamente fiscalizaron a los ocupantes.

Al revisar el interior, los funcionarios policiales se percataron de que una de las personas, de nacionalidad colombiana, tenía una herida en el cuello producto del disparo.

Tras controlar la situación, carabineros encontraron bolsas tipo "pelotas", las cuales serían presuntamente lanzadas al interior del recinto penitenciario.

Según informaron las autoridades de seguridad, tres sujetos fueron detenidos, el herido de bala y dos ciudadanos venezolanos en situación irregular. Además, el vehículo en que se transportaban mantenía una orden vigente por robo.