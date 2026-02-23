 Accidente vehicular en Santiago Centro: Conductor de automóvil terminó lesionado tras impactar a bus RED - Chilevisión
23/02/2026 08:36

Accidente vehicular en Santiago Centro: Conductor de automóvil terminó lesionado tras impactar a bus RED

Este lunes se registró un choque en Santiago Centro, el que involucró a un conductor de un vehículo menor y un bus de transporte público del recorrido 301 RED. Los hechos ocurrieron en la intersección de San Diego con Eleuterio Ramirez. Según el relato del chofer del bus, él iba transitando con luz verde, cuando el conductor del auto pasó al límite de cambio entre la luz amarilla y la luz roja, provocando el accidente. No hay víctimas fatales, pero la persona que manejaba el vehículo menor terminó con lesiones y fue asistido por paramédicos.

