“Que es gritón el...”: Las primeras reacciones y memes que deja el inicio de Viña 2026 - Chilevisión

22/02/2026 22:56

“Que es gritón el...”: Las primeras reacciones y memes que deja el inicio de Viña 2026

A través de redes sociales se han difundido variados comentarios y una serie de fotografías luego de que comenzara la primera noche del festival veraniego.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo comenzó la primera de las seis noches que tendrá la edición 65º del Festival de Viña del Mar 2026

A minutos de que comenzara la transmisión, a través de redes sociales surgieron las primeras reacciones y se difundieron los primeros memes por parte de los internautas. 

Comentarios respecto a la animación de Rafael Araneda y a la apertura son algunos de los más repetidos. 

Mira acá las primeras reacciones y memes que deja el inicio de Viña 2026

