“Que es gritón el...”: Las primeras reacciones y memes que deja el inicio de Viña 2026 - Chilevisión

A través de redes sociales se han difundido variados comentarios y una serie de fotografías luego de que comenzara la primera noche del festival veraniego.

Este domingo comenzó la primera de las seis noches que tendrá la edición 65º del Festival de Viña del Mar 2026.

A minutos de que comenzara la transmisión, a través de redes sociales surgieron las primeras reacciones y se difundieron los primeros memes por parte de los internautas.

Comentarios respecto a la animación de Rafael Araneda y a la apertura son algunos de los más repetidos.

Mira acá las primeras reacciones y memes que deja el inicio de Viña 2026

cada vez que grita el Rafa Araneda pic.twitter.com/avtR7qbmpB — Víctor Dred 📸 del 41.84% 😎🌳🚙🇨🇱 (@Victor_Dred_C) February 23, 2026

Podrían las TV dar la opción de poner en mute automáticamente cuando habla el Rafa araneda. Que Weon más nefasto #Viña2026 — Rodrigo Alruiz (@raalruizj) February 23, 2026

Puta que es gritón el Rafa!!! Que desagrado... #Viña2026 — Paulita Mayer (@PaulitaMayer) February 23, 2026

Desde que empezaron a decir que el Rafa es gritón, grita más 😂#festivaldeviña #viña2026 — 🔺Marieeeeeel🔻 (@MarieLofar) February 23, 2026

Cuando estaba bailando la Karen en la obertura dije "déjenla así nomás, solita"

... Y justo se puso a gritar el Rafa Araneda 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ #Viña2026 #FestivalViña2026 — El ©urly (@SoyElCurly) February 23, 2026

por qué el Rafa grita tanto JAJAJJA me dan ganas de mutearlo #viña2026 — Ғ R Δ N (@stptheguachineo) February 23, 2026

Que manera en este país de criticar siempre. El Rafa Araneda no me cae bien pero lo hace estupendo. Buen manejo un tremendo profesional, años de trabajo,nada le han regalado. Hay que valorar lo nuestro y respetar reconocer los méritos de las personas — Maria Eugenia Cabrer (@MariaEugeniaCa9) February 23, 2026

Dejen animando a la karen sola por favor el rafa sobra ahí #Viña2026 pic.twitter.com/uCa8t2LeBe — ISABEL ⊬ (@isabeliwis_) February 23, 2026

Cuando deja de gritar el Rafa #Viña2026 — Anita Letelier Vergara (@VergaraAnita) February 23, 2026