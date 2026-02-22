 Ya están en Chile: Así fue la llegada de NMIXX al aeropuerto de Santiago previo a su show en Viña - Chilevisión
22/02/2026 19:12

Ya están en Chile: Así fue la llegada de NMIXX al aeropuerto de Santiago previo a su show en Viña

El grupo surcoreano de K-pop fue recibido por fans que llegaron en masa hasta el aeropuerto para darles la bienvenida a nuestro país previo a su presentación en el Festival de Viña.

Publicado por CHV Noticias

Expectación y furor causó la llegada del grupo surcoreano de K-pop NMIXX al aeropuerto de Santiago, durante la jornada de este domingo. 

La agrupación conformada por Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin fue recibida por fans que llegaron en masa hasta el área de vuelos internacionales para recibirlas con gritos, pancartas y muestras de cariño.

Cabe precisar que su visita a nuestro país es todo un fenómeno, ya que llegan como una de las cartas más destacadas y sorpresivas del Festival de Viña

Sus fans esperan escuchar y bailar algunas de sus canciones más populares, como Blue Valentine, Spinnin' on it, High Horse, entre otros éxitos de su repertorio, en lo que será el debut del K-pop en el certamen viñamarino.

NMIXX ya está en Chile y se preparan para su show en Viña del Mar

En el video difundido a través de redes sociales se puede ver cómo las artistas caminan por el aeropuerto mientras son escoltadas por personal de seguridad, en medio de un ambiente cargado de emoción.

Las imágenes reflejan el fuerte vínculo entre el grupo y su fandom en Chile, que esperaba con ansiedad su arribo antes de presentarse en la Quinta Vergara el día martes 24 de febrero. 

A continuación puedes ver su arribo a nuestro país. 

