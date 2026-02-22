Recibe el ex Bono Marzo: Cómo solicitar que te depositen en tu cuenta el Aporte Familiar Permanente - Chilevisión

Este beneficio estatal entrega casi $67 mil a los beneficiarios que se dividen en tres grupos que se paga en fechas distintas. Revisa a continuación cómo obtener el pago en el banco de tu preferencia.
Ya se comenzó a pagar el Aporte Familiar Permanente 2026, también conocido como ex Bono Marzo, un aporte monetario para los hogares con menos recursos.
De forma automática este beneficio es transferido a cuenta del Banco Estado o a tu Caja de Compensación, si embargo, si no tienes Cuenta RUT o utilizas otro banco debes hacer el trámite para no perder el dinero.
En caso de que prefieras recibir los cerca de $67 mil correspondientes al ex Bono Marzo en una cuenta diferente a la de tu cuenta RUT del Banco Estado, debes hacer cambio de forma online.
Para esto debes ingresar a este enlace haciendo clic aquí, luego:
Cabe destacar que el plazo para este trámite vence el 28 de febrero.
El ex Bono Marzo no es un beneficio postulable, pero para obtenerlo debes cumplir algunos requisitos o consultar con tu RUT si calificas.
Para revisar si obtendrás el Aporte Familiar Permanente debes seguir los siguientes pasos:
Durante febrero se realizó el primer pago del Aporte Familiar Permanente, no obstante, aún quedan otros dos grupos que esperan por su beneficio, a los cuales se les pagará durante el mes de marzo.
Al no ser un beneficio postulable, el pago de este es automáticamente para quienes -hasta el 31 de diciembre del 2025- hayan recibido el Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Maternal, sean familias pertenecientes a Chile Solidario u obtengan el Ingreso Ético Familiar.