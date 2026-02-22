 Recibe el ex Bono Marzo: Cómo solicitar que te depositen en tu cuenta el Aporte Familiar Permanente - Chilevisión
22/02/2026 16:41

Recibe el ex Bono Marzo: Cómo solicitar que te depositen en tu cuenta el Aporte Familiar Permanente

Este beneficio estatal entrega casi $67 mil a los beneficiarios que se dividen en tres grupos que se paga en fechas distintas. Revisa a continuación cómo obtener el pago en el banco de tu preferencia.

Publicado por Josefina Vera

Ya se comenzó a pagar el Aporte Familiar Permanente 2026, también conocido como ex Bono Marzo, un aporte monetario para los hogares con menos recursos.

De forma automática este beneficio es transferido a cuenta del Banco Estado o a tu Caja de Compensación, si embargo, si no tienes Cuenta RUT o utilizas otro banco debes hacer el trámite para no perder el dinero.

Cómo solicitar que te depositen el ex Bono marzo a tu cuenta

En caso de que prefieras recibir los cerca de $67 mil correspondientes al ex Bono Marzo en una cuenta diferente a la de tu cuenta RUT del Banco Estado, debes hacer cambio de forma online.

Para esto debes ingresar a este enlace haciendo clic aquí, luego:

  • Acceder a Cambio de forma de pago en el sitio web de Aporte Familiar Permanente
  • Allí se te solicitará tu RUT y número de serie
  • Luego, deberás modificar tus datos bancarios, colocando la nueva tarjeta.

Cabe destacar que el plazo para este trámite vence el 28 de febrero.

Revisa con tu RUT si recibes el Aporte Familiar Permanente

El ex Bono Marzo no es un beneficio postulable, pero para obtenerlo debes cumplir algunos requisitos o consultar con tu RUT si calificas.

Para revisar si obtendrás el Aporte Familiar Permanente debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa al sitio web del Aporte Familiar Permanente haciendo clic aquí.
  • Ingresa tu RUT y fecha de nacimiento.
  • Selecciona "consultar".

Estas son las fechas en que podrías recibirlo y los requisitos

Durante febrero se realizó el primer pago del Aporte Familiar Permanente, no obstante, aún quedan otros dos grupos que esperan por su beneficio, a los cuales se les pagará durante el mes de marzo.

  • Desde el 2 de marzo: Destinado a quienes reciben pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS, entre el 2 y el 13 de marzo.
  • Desde el 16 de marzo: Destinados a quienes se les paga Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores cuyos empleadores realizan compensación en el IPS o trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS.

Al no ser un beneficio postulable, el pago de este es automáticamente para quienes -hasta el 31 de diciembre del 2025- hayan recibido el Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Maternal, sean familias pertenecientes a Chile Solidario u obtengan el Ingreso Ético Familiar.

