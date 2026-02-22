 “Eviten salir de sus casas”: Graban momentos de caos en aeropuerto tras muerte de El Mencho en México - Chilevisión
22/02/2026 17:48

“Eviten salir de sus casas”: Graban momentos de caos en aeropuerto tras muerte de El Mencho en México

Luego de que el Ejército mexicano abatiera a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, peligroso líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, se han registrado diversos ataques y enfrentamientos.

En horas de este domingo, medios mexicanos han reportado enfrentamientos y ataques luego de que el Ejército abatiera a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, cofundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

De acuerdo a información de El Universal, el líder narcotraficante fue asesinado durante un operativo en el Estado de Jalisco

Posteriormente a que se difundiera la noticia, se han realizado manifestaciones y bloqueos en importantes vías del Estado atribuidas en México al cartel. 

Ante lo anterior, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha realizado un llamado a la población a "evitar salir de sus hogares", puesto de la serie de enfrentamientos que "están sucediendo en varias entidades federativas".

Usuarios viralizan caos en aeropuerto y calles de México

