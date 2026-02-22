“Eviten salir de sus casas”: Graban momentos de caos en aeropuerto tras muerte de El Mencho en México - Chilevisión

Luego de que el Ejército mexicano abatiera a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, peligroso líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, se han registrado diversos ataques y enfrentamientos.
En horas de este domingo, medios mexicanos han reportado enfrentamientos y ataques luego de que el Ejército abatiera a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, cofundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo a información de El Universal, el líder narcotraficante fue asesinado durante un operativo en el Estado de Jalisco.
Posteriormente a que se difundiera la noticia, se han realizado manifestaciones y bloqueos en importantes vías del Estado atribuidas en México al cartel.
Ante lo anterior, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha realizado un llamado a la población a "evitar salir de sus hogares", puesto de la serie de enfrentamientos que "están sucediendo en varias entidades federativas".
Omg pic.twitter.com/FfGqqvg18u— Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) February 22, 2026
Más de lo ocurrido esta mañana en Vallarta, tras el abatimiento de "El Mencho". pic.twitter.com/ODFbMs4lyl— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 22, 2026