Sismo sacude a la región de Coquimbo este domingo: Revisa la magnitud y el epicentro - Chilevisión

Hasta el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos.

Un sismo de 4,8 sacudió este domingo 22 de febrero, nuevamente en la región de Coquimbo.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 11:22 horas y se localizó a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Además, el organismo reportó que el temblor tuvo una profundidad de 46 kilómetros.

Hasta el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos.