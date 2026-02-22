Sismo sacude a la región de Coquimbo este domingo: Revisa la magnitud y el epicentro - Chilevisión

Hasta el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos.
Un sismo de 4,8 sacudió este domingo 22 de febrero, nuevamente en la región de Coquimbo.
Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 11:22 horas y se localizó a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui.
Además, el organismo reportó que el temblor tuvo una profundidad de 46 kilómetros.
Hasta el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos.
PRELIMINAR Hora Local: 2026/02/22 11:22:57, mag: 4.8, Lat: -30.83, Lon: -71.41, Prof: 46.73, Loc: 14.55 km al O de Punitaqui— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) February 22, 2026