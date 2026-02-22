 Sismo sacude a la región de Coquimbo este domingo: Revisa la magnitud y el epicentro - Chilevisión
Minuto a minuto
Confirman identidad de mujer fallecida en tragedia en Renca: Municipalidad de Isla de Maipo envió mensaje Aumentan las víctimas fatales por tragedia de Renca: Confirman 3 nuevos fallecidos por quemaduras “Tantos sueños por cumplir…”: La sentida despedida familiar a pareja que falleció en tragedia de Renca Nuevo sismo sacude a la zona centro norte: Revisa la magnitud y el epicentro Hazaña estudiantil en Colina: jóvenes lanzan figura a la estratósfera con globo, helio y GPS
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/02/2026 11:32

Nuevo sismo sacude a la zona centro norte: Revisa la magnitud y el epicentro

Hasta el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos.

Publicado por Josefina Vera

Un sismo de 4,8 sacudió este domingo 22 de febrero, nuevamente en la región de Coquimbo. 

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 11:22 horas y se localizó a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui.

Además, el organismo reportó que el temblor tuvo una profundidad de 46 kilómetros.

Hasta el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Festival de Comedia en Chilevisión: Los humoristas que se presentan este domingo y dónde verlos en vivo

Lo último

Lo más visto

Aumentan las víctimas fatales por tragedia de Renca: Confirman 3 nuevos fallecidos por quemaduras

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó la muerte de dos hombres y una mujer durante la mañana de este domingo. Además, otras ocho personas se mantienen en riesgo vital por la gravedad de sus quemaduras.

22/02/2026

“Tantos sueños por cumplir…”: La sentida despedida familiar a pareja que falleció en tragedia de Renca

Cabe precisar que, tras la tragedia, la pareja se encontraba desaparecida y durante las últimas horas el Servicio Médico Legal confirmó primero el fallecimiento de Nicolás Soto. 

22/02/2026

“No me está mejorando”: Rafael Araneda revela que sufre enfermedad autoinmune hace 25 años

Actualmente el animador está buscando terapias complementarias para tratarse, ya que los medicamentos no le están haciendo el mismo efecto que antes.

22/02/2026

Karol Lucero reacciona tras uso de moto robada: Se alegró de que su Instagram haya servido en el caso

Karol Lucero protagonizó unos polémicos videos donde aparecía disfrutando de un día de playa en una moto de agua robada sin saberlo.

22/02/2026